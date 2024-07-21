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Leonel Ximenes

Designer capixaba de joias é destaque na Forbes

Revista de negócios e economia trouxe visibilidade às joalherias que atuam com preocupações socioambientais

Públicado em 

21 jul 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Carolina Neves participou de duas exposições neste ano nos EUA
Carolina Neves participou de duas exposições neste ano nos EUA Crédito: Divulgação
A designer de joias capixaba Carolina Neves foi destaque na edição 119 da revista Forbes Brasil, que trouxe o ESG (governança ambiental, social e corporativa) como pauta principal.
Na matéria "Brilho Consciente", a revista de negócios e economia trouxe visibilidade às joalherias que atuam com preocupações socioambientais. Carolina Neves foi destaque com sua marca que leva seu nome.
Fundada em 2011, a joalheria capixaba Carolina Neves já passou por sete países das Américas, Ásia e Europa. A marca é mundialmente conhecida por sua criatividade do design que conquistou famosas internacionais, e agora também pelo seu compromisso com a sustentabilidade. A joalheria trabalha com ouro de reúso e colabora com mineradoras que certificam a extração responsável dos materiais.

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Na entrevista publicada pela Forbes e feita por Andressa Basilio, Carolina Neves complementa: "Ao longo do tempo, nós percebemos que era importante se preocupar com questões que vão além de beleza e qualidade do produto. A gente quer oferecer uma experiência 360 para o cliente, contando a história da peça desde a extração, entrega e certificação".
Contar histórias faz parte da marca assinada pela designer, que tem como premissa colocar significado em todas as peças criadas. Esse cuidado se reflete em inúmeros reconhecimentos.

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Joalheira capixaba expõe coleção em vitrine na 5ª Avenida, Nova York

Entre 29 de maio e 2 de junho, a marca capixaba participou da Couture Show, a maior exposição do ramo, apresentando suas peças em uma vitrine dedicada ao tema da sustentabilidade. A convenção anual, realizada no luxuoso hotel Wynn em Las Vegas (EUA), reúne os principais bayers, varejistas do setor, sendo um espaço de inspirações e negócios.
Parte da matéria publicada sobre joalheiras na revista Forbes Brasil
Parte da matéria publicada sobre joalheiras na revista Forbes Brasil Crédito: Reprodução Forbes
Em março, Carolina Neves também esteve em destaque na Quinta Avenida de Nova York, na prestigiada loja de luxo Bergdorf Goodman, ao lado de marcas icônicas como Prada, Dolce & Gabbana, Gucci e Jimmy Choo.
Carolina conta que foram dois anos de planejamento e certificações até que a exposição pudesse acontecer: "Sempre sonhamos em estar nesses salões, dividindo espaço com marcas tão importantes. É uma honra estar lá, levantando a bandeira da sustentabilidade.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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