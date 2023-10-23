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Leonel Ximenes

Não é Guarapari: revista especializada elege “a maior joia do litoral do ES”

Publicação, na sua edição de outubro, dedicou oito páginas de elogio ao povoado que desbancou a Cidade-Saúde

Públicado em 

23 out 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Praia de Itaúnas, Parque Estadual de Itaúnas
Praia de Itaúnas, no litoral Norte do ES Crédito: Yuri Barichivich
Uma das mais importantes revistas especializadas em turismo no país, a “Viaje Mais” dedica oito páginas da sua edição de outubro a uma grande reportagem sobre Itaúnas, a bucólica vila no Norte do Espírito Santo.
Sob o título “Itaúnas, a praia das dunas e do forró”, a revista se derrete toda pelo distrito de Conceição da Barra. “A maior joia do litoral do Espírito Santo preserva lindas praias e o alto-astral embalado pelo forró universitário, ritmo que nasceu lá e nunca mais saiu de moda”, afirma a Viaje Mais.
Com texto e fotos do repórter Talles Azzi, a matéria traz belas fotos do povoado, dicas de hospedagem, restaurantes e o que fazer em Itaúnas. Guarapari, o balneário mais badalado do ES, desta vez ficou para trás. Os elogios são todos para a vila das dunas.

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“Embora seja um mero povoado, é o ponto mais falado do litoral do Espírito Santo [será, Guarapari?]. O vilarejo distante, quase na fronteira (sic) com a Bahia, guarda praias selvagens, dunas e noites animadas com o som do forró universitário, ritmo que surgiu por lá nos anos 1990 e virou trilha sonora oficial”, descreve a Viaje Mais.
A revista, porém, ressalta que a viagem de Vitória a Itaúnas é longa, com cinco horas de duração (tá vendo, Eco101, cadê a duplicação?), embora registre que a situação melhorou muito a partir de 2020 com o asfaltamento da estrada (estadual) que dá acesso ao povoado.
A primeira página da reportagem sobre Itaúnas
A primeira página da reportagem sobre Itaúnas Crédito: Reprodução
A Viaje Mais chega a comparar Itaúnas com a famosa Trancoso, no litoral sul da Bahia, e chama atenção também para a beleza do local.
“A vocação ecológica é outro traço marcante. A criação de uma reserva ambiental na região, o Parque Estadual de Itaúnas, em 1991, ajudou a preservar a natureza e a manter a especulação imobiliária longe deste pedaço do litoral, com 23 quilômetros de praias selvagens, intocadas e com dunas que chegam a 30 metros de altura.”
Alguém falou em especulação imobiliária? Guarapari tem muito a dizer sobre o assunto. E, quem sabe, aprender com Itaúnas, a joia (preservada) do litoral capixaba.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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