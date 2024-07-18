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Leonel Ximenes

Vila Velha proíbe motorhomes à noite no Parque da Prainha

Prefeitura diz que está buscando uma nova área para o pernoite dos viajantes

Públicado em 

18 jul 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Motorhomes estacionados no Parque da Prainha
Motorhomes estacionados na manhã desta terça-feira (16) no Parque da Prainha Crédito: Foto do leitor
Motorhomes, go home! O novo Parque da Prainha, reinaugurado recentemente, tem novas regras de ocupação do espaço. E uma delas é a proibição de que os motorhomes fiquem à noite estacionados no local.

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Segundo a Prefeitura de Vila Velha, o Parque da Prainha tem 150 vagas destinadas aos veículos, incluindo os motorhomes, mas apenas durante o dia.
“Como o local não foi estruturado para longa permanência, característica dos veículos motorhomes, uma nova área está sendo buscada para o pernoite dos viajantes que procuram conhecer nossa cidade. O local possuirá regras de rotatividade, que futuramente serão anunciadas”, diz a PMVV em nota enviada à coluna.
A presença de motorhomes fez parte da rotina do Parque da Prainha nos últimos anos. Nesses veículos moram turistas de todo o país e até de algumas nações vizinhas do Brasil, como o Paraguai e a Argentina.
Além da beleza do local, o parque conta com uma unidade permanente da Polícia Militar, aumentando a sensação de segurança dos frequentadores do parque e dos ocupantes desses veículos especiais.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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