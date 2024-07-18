Vila Velha proíbe motorhomes à noite no Parque da Prainha

Motorhomes, go home! O novo Parque da Prainha
, reinaugurado recentemente, tem novas regras de ocupação do espaço. E uma delas é a proibição de que os motorhomes fiquem à noite estacionados no local.
Segundo a Prefeitura de Vila Velha
, o Parque da Prainha tem 150 vagas destinadas aos veículos, incluindo os motorhomes, mas apenas durante o dia.
“Como o local não foi estruturado para longa permanência, característica dos veículos motorhomes, uma nova área está sendo buscada para o pernoite dos viajantes que procuram conhecer nossa cidade. O local possuirá regras de rotatividade, que futuramente serão anunciadas”, diz a PMVV em nota enviada à coluna.
A presença de motorhomes fez parte da rotina do Parque da Prainha nos últimos anos. Nesses veículos moram turistas de todo o país e até de algumas nações vizinhas do Brasil, como o Paraguai e a Argentina.
Além da beleza do local, o parque conta com uma unidade permanente da Polícia Militar
, aumentando a sensação de segurança dos frequentadores do parque e dos ocupantes desses veículos especiais.