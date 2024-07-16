Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Grupo que assumiu a Itapemirim está faturando alto. Veja os números

Arrendada por uma empresa paulista, Nova Itapemirim tem crescimento expressivo em pouco mais de um ano de operação

Públicado em 

16 jul 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Itapemirim volta a rodar após arrendamento e ganha ônibus comemorativo
A Nova Itapemirim tem operações em 17 Estados e 215 municípios, atuando em 61 linhas rodoviárias Crédito: Suzantur
Uma das maiores transportadoras rodoviárias de passageiros do país  e um dos símbolos das estradas brasileiras, a capixaba Itapemirim faliu, foi arrendada por um grupo paulista e hoje volta a mostrar sua força, com números expressivos de faturamento.
Agora sob o comando do Grupo Suzantur, de São Paulo, a Nova Itapemirim, seu novo nome, declarou na semana passada que a receita bruta da empresa saltou de R$ 1,1 milhão para R$ 16,4 milhões em 14 meses - de março de 2023 para maio de 2024.
Os números constam do documento enviado à 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo pela EXM Partners, administradora judicial do Grupo Itapemirim.

Veja Também

Avião em que piloto morreu em pleno voo já foi da Itapemirim

Ônibus histórico e sede da Itapemirim são leiloados: R$ 71,8 milhões

Os números são robustos, mostrando que a histórica empresa de ônibus é viável desde que bem administrada. Atualmente, a Nova Itapemirim tem operações em 17 Estados e 215 municípios, atuando em 61 linhas rodoviárias, sendo 17 da Viação Itapemirim e 44 da Viação Kaissara. O total de passageiros transportados de março de 2023 a maio de 2024 chegou a 841.347, incluindo 59.758 com gratuidade integral.
O número de funcionários também aumentou expressivamente, mostrando o vigor da nova controladora. Em março do ano passado, 69 motoristas dirigiam os ônibus da Nova Itapemirim, mas este número cresceu exponencialmente, passando para 415 condutores em junho último, totalizando 629 funcionários em toda a empresa.
A frota também cresceu: foi de 48 para 152 veículos neste mesmo período, com 70 novos ônibus já adquiridos em 2024.

LEILÃO DO ESPÓLIO DO GRUPO ITAPEMIRIM

A falência do antigo Grupo Itapemirim foi decretada pela Justiça de São Paulo em setembro de 2022. Segundo a colunista Vilmara Fernandes, há um mês o Superior Tribunal de Justiça (STJ) liberou os três leilões do espólio da empresa que haviam sido suspensos em março. A dívida da empresa, apenas em obrigações trabalhistas, chega a mais de R$ 2,3 bilhões.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Aplicativo que vende comida até 70% mais barata chega ao ES

Avião que levava presidente da OAB-ES tinha restrições: saiba quais

Piloto se confunde e chama o Aeroporto de Vitória de “Guararapes”

Grupo ultraconservador constrói megatemplo católico no ES

Casal capixaba denunciado pelo Fantástico pode ser procurado pela Interpol?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Economia Justiça leilão ônibus São Paulo (SP) STJ Transporte público Viação Itapemirim
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados