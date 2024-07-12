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Leonel Ximenes

Aplicativo que vende comida até 70% mais barata chega ao ES

Vários estabelecimentos da Grande Vitória já estão no app que tem como meta evitar o desperdício de alimentos

Públicado em 

12 jul 2024 às 14:31
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Sacola Surpresa do Food to Save: IBGE apontou que, no ano passado, 46 milhões de toneladas de alimentos foram jogadas fora no Brasil
Sacola Surpresa do Food to Save: segundo o IBGE, no ano passado, 46 milhões de toneladas de alimentos foram jogadas fora no Brasil Crédito: Divulgação
Sucesso no Brasil há quatro anos, o aplicativo Food to Save, criado com o objetivo de salvar alimentos com até 70% de desconto, chegou ao Espírito Santo. Por enquanto, a modalidade de compras por delivery ainda não está disponível no Estado, ou seja, o consumidor tem que ir pessoalmente ao estabelecimento adquirir as sacolas surpresa com produtos em oferta.
Funciona assim: o consumidor entra no app e escolhe a sacola de um estabelecimento, mas ele não sabe o conteúdo que está sendo oferecido. Existem sacolas “temáticas” que trazem itens como doces, salgados ou uma combinação das duas (as mistas).

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É preciso, entretanto, ficar atento porque alguns itens podem estar perto da sua validade e, por isso, devem ser consumidos imediatamente.

AS EMPRESAS DO ES QUE ESTÃO NO APLICATIVO

Estão no Food to Save no ES as empresas Hortifruti da Praia da Costa e da Praia do Suá, o Extrabom de Goiabeiras, de Jardim Camburi, do Extracenter Laranjeiras e da Praia do Suá, o Salsa Self-Service, o Extraplus da Praia da Costa, de Jardim da Penha, da Praia do Canto e do Hortomercado, a rede de padarias Monza do Shopping Praia da Costa, Mata da Praia, Fradinhos, Jardim da Penha, Shopping Moxuara, Shopping Montserrat, Empório Enseada, Santa Helena, Praia do Canto, Ilha de Santa Maria, Convento da Penha e de Itapuã, a Pão & Cia da Praia da Costa, o Sabor da Terra do Shopping Vitória e da Praia do Canto, a padaria Nema da Praia do Canto e a Viva Patisserie.
Pelo aplicativo, é possível saber quais os estabelecimentos que estão com ofertas de alimentos ativas. No começo da tarde desta sexta-feira (12), por exemplo, havia cinco unidades com promoções válidas entre 15h40 e 21h. Nesta sexta à tarde, o preço das sacolas disponíveis para compra variava de R$ 15,99 a R$ 22,99.
Entretanto, essa relação é muito dinâmica e muda constantemente, conforme a disponibilidade de alimentos de cada estabelecimento para o aplicativo Food to Save.

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O site da empresa explica que, por meio de um aplicativo, o Food to Save funciona como um elo entre estabelecimentos que possuem excedentes de produção e clientes “engajados e preocupados com o consumo consciente”. Esses clientes resgatam as chamadas Sacolas Surpresa com até 70% de desconto, evitando o desperdício.
A compra, por sinal, pressupõe uma relação de confiança entre o consumidor e o estabelecimento comercial, além de uma aposta no combate ao desperdício de alimentos, criando uma cultura de mais sustentabilidade.
No ano passado, levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou que 46 milhões de toneladas de alimentos são jogadas fora, enquanto o movimento social Pacto Contra a Fome calcula quantidade ainda maior, de cerca de 55 milhões de toneladas.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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