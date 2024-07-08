Gigante da construção de R$ 8 bilhões quer negócios com empresas do ES

Maior construtora da América Latina, a MRV Engenharia está de olho no aquecimento do mercado imobiliário do Espírito Santo e começou a buscar fornecedores capixabas do setor de construção civil. A construtora vai apresentar suas demandas durante uma rodada de negócios na sede da Federação das Indústrias do ES (Findes)
, em Vitória, no dia 24 de julho.
Os segmentos na mira da MRV são cerâmica; empresa de construção civil
; fundação e terraplanagem; instaladora hidráulica e elétrica; manutenção de máquinas; pavimentação; serviços de drywall; serviços externos e serviços metalmecânicos e elétricos.
Fundada em 1979 em Belo Horizonte (MG), a MRV é a maior construtora do país no segmento de imóveis para a classe média e média baixa. Os imóveis feitos pela empresa estão presentes em mais de 160 cidades do Brasil.
No Espírito Santo, as edificações feitas pela MRV podem ser encontradas nos municípios de Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.
Em 2024, a receita operacional líquida da empresa prevista está na ordem de R$ 8 bilhões a R$ 8,5 bilhões