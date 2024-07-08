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Leonel Ximenes

Gigante da construção de R$ 8 bilhões quer negócios com empresas do ES

Imóveis feitos pela construtora estão presentes em mais de 160 cidades do Brasil

Públicado em 

08 jul 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Prédios MRV
Prédios construídos pela MRV no Espírito Santo Crédito: Divulgação
Maior construtora da América Latina, a MRV Engenharia está de olho no aquecimento do mercado imobiliário do Espírito Santo e começou a buscar fornecedores capixabas do setor de construção civil. A construtora vai apresentar suas demandas durante uma rodada de negócios na sede da Federação das Indústrias do ES (Findes), em Vitória, no dia 24 de julho.
Os segmentos na mira da MRV são cerâmica; empresa de construção civil; fundação e terraplanagem; instaladora hidráulica e elétrica; manutenção de máquinas; pavimentação; serviços de drywall; serviços externos e serviços metalmecânicos e elétricos.

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Fundada em 1979 em Belo Horizonte (MG), a MRV é a maior construtora do país no segmento de imóveis para a classe média e média baixa. Os imóveis feitos pela empresa estão presentes em mais de 160 cidades do Brasil.
No Espírito Santo, as edificações feitas pela MRV podem ser encontradas nos municípios de Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.
Em 2024, a receita operacional líquida da empresa prevista está na ordem de R$ 8 bilhões a R$ 8,5 bilhões

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Cariacica Serra Viana Vila Velha Vitória (ES) Belo Horizonte (MG) Findes Negócios Construção civil
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