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Leonel Ximenes

Moradores de Mimoso do Sul ganham geladeiras e fogões

Eletrodomésticos entregues pelos bombeiros a vítimas da enchente de março foram doados por uma empresa do ES

Públicado em 

20 jun 2024 às 12:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Militares dos bombeiros levam geladeira para casa de morador em Mimoso do Sul
Militares dos bombeiros levam geladeira para casa de morador em Mimoso do Sul Crédito: Divulgação
Corpo de Bombeiros do Espírito Santo (CBMES) entregou, nesta quarta-feira (19), 300 unidades do "kit lar para alimentação", formado por uma geladeira e um fogão, para moradores afetados pela enchente que arrasou Mimoso do Sul em março passado.
Os eletrodomésticos foram doados pela ArcelorMittal, unidade de Tubarão, em parceria com a Electrolux. Para o comandante-geral do CBMES, coronel Alexandre Cerqueira, a ajuda da sociedade tem sido fundamental para enfrentar o difícil cenário na cidade do Sul do Estado: "Em momentos delicados como esse, a união de forças pelo bem comum é imprescindível”, destacou o militar.

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A tragédia provocada pela enchente acabou provocando o cancelamento de todas as festas promovidas pela Prefeitura de Mimoso do Sul até setembro, quando termina a vigência do decreto municipal de calamidade pública.
Um dos eventos mais tradicionais que foi cancelado, como mostrou a coluna, é a 25ª edição do Festival de Sanfona e Viola do distrito de São Pedro de Itabapoana, realizado no último fim de semana de julho.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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