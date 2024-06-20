Moradores de Mimoso do Sul ganham geladeiras e fogões

Os eletrodomésticos foram doados pela ArcelorMittal, unidade de Tubarão, em parceria com a Electrolux. Para o comandante-geral do CBMES, coronel Alexandre Cerqueira, a ajuda da sociedade tem sido fundamental para enfrentar o difícil cenário na cidade do Sul do Estado: "Em momentos delicados como esse, a união de forças pelo bem comum é imprescindível”, destacou o militar.
A tragédia provocada pela enchente acabou provocando o cancelamento de todas as festas promovidas pela Prefeitura de Mimoso do Sul até setembro, quando termina a vigência do decreto municipal de calamidade pública.
Um dos eventos mais tradicionais que foi cancelado, como mostrou a coluna
, é a 25ª edição do Festival de Sanfona e Viola do distrito de São Pedro de Itabapoana, realizado no último fim de semana de julho.