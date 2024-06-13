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Leonel Ximenes

Comerciante flagrado com “gato solidário” na rede de energia no ES

É a segunda vez que empresário é autuado pela EDP; ele foi conduzido a delegacia, pagou fiança e foi liberado

Públicado em 

13 jun 2024 às 15:38
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Os técnicos da EDP desfizeram a ligação irregular na loja de material de construção em Presidente Kennedy
Os técnicos da EDP desfizeram a ligação irregular na loja de material de construção em Presidente Kennedy Crédito: EDP
Parece que está virando moda o chamado “gato solidário”, o furto de energia compartilhado entre comércio e outros consumidores no Espírito Santo. O crime desta vez foi cometido em Presidente Kennedy, onde uma loja de material de construção desviava energia para suas instalações e para outras duas casas anexas, no centro da cidade.
No mês passado, conforme registrou a coluna, o furto coletivo de energia aconteceu no interior do município de Santa Maria de Jetibá, envolvendo um dono de posto de gasolina que desviava a energia para seu estabelecimento e para uma loja de roupas ao lado.

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Polícia Civil e EDP flagram “gato solidário” no interior do ES

Nesta quarta-feira (12), na cidade do Sul do ES, o flagrante foi feito por técnicos da EDP acompanhados de policiais civis. No local, durante a vistoria, os peritos identificaram uma ligação direta na rede elétrica, evidenciando furto de energia, ou seja, a energia consumida não estava sendo devidamente paga.
Além do consumo de energia para o comércio, o desvio também abastecia, de forma clandestina, duas residências próximas.

FIANÇA, PREJUÍZO E PROCESSO CRIMINAL

Os técnicos da concessionária desfizeram a ligação irregular. O proprietário do estabelecimento foi autuado em flagrante delito por crime de furto de energia e foi conduzido à delegacia de Itapemirim, onde pagou R$ 5 mil de fiança e foi liberado.
Mas as sanções não terminam aí. Além do processo criminal, o proprietário irá arcar, conforme a regra da Resolução Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com a cobrança de toda energia não faturada durante o período da irregularidade, além do custo administrativo.
Curiosamente, de acordo com a concessionária, não é a primeira vez que o proprietário da loja de material de construção foi autuado administrativamente por furto de energia elétrica.
Definitivamente, este comerciante de Presidente Kennedy é chegado a um gato. E quem acaba saindo arranhado é ele.

Correção

13/06/2024 - 4:09
Após a publicação desta matéria, a EDP corrigiu a informação inicial que havia divulgado e disse que o comerciante  flagrado furtando energia em Presidente Kennedy foi levado para a Delegacia Regional de Itapemirim, e não para a de Colatina. O texto foi atualizado.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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