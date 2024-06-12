“Maldição”? Conheça o estádio do ES que dá azar ao time da casa

Estádio Gil Bernardes, que pertence ao Tupy Crédito: Prefeitura de Vila Velha

O Estádio Gil Bernardes, em Vila Velha , no último fim de semana, não deu sorte para os mandantes de suas partidas válidas pela Copa Espírito Santo.

No sábado (8), o S. C. Brasil Capixaba foi derrotado por 1 a 0 pelo Linhares, enquanto no domingo (9) o Vilavelhense passou por vergonha maior e perdeu de 3 a 0 para a Desportiva Ferroviária.

Em jogos válidos pela Copa Espírito Santo, por sinal, está bem difícil o time da casa deixar o gramado vitorioso na Toca do Índio, como o estádio também é conhecido pelos torcedores.

Dos sete jogos disputados no estádio canela-verde, apenas em um deles a equipe mandante saiu triunfante. Foi no último dia 2, quando o Capixaba bateu por 1 a 0 o Vilavelhense, outro time que manda partidas no local.

Portanto, aviso às equipes visitantes que forem a campo no Gil Bernardes: nesta temporada, na Copa Espírito Santo, os times de fora de Vila Velha têm boas chances de saírem comemorando a vitória.

A HISTÓRIA DO CALDEIRÃO DA TOCA

Pertencente ao Esporte Clube Tupy, que atualmente disputa apenas competições amadoras do futebol capixaba, o acanhado Estádio Gil Bernardes tem capacidade para 1.000 pessoas. A área onde o estádio foi construído, ao lado da tradicional feira livre de Itapuã, foi doada pelo ex-prefeito de Vila Velha Américo Bernardes e por sua mulher, Marina Barcellos em 1967.

O estádio recebe o nome de Gil Bernardes da Silveira, pai de Américo Bernardes, considerado um dos maiores nomes da história do Tupy, clube fundado há 85 anos, no dia 16 de outubro de 1938.