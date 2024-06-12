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Leonel Ximenes

“Maldição”? Conheça o estádio do ES que dá azar ao time da casa

Das sete partidas realizadas pela Copa Espírito Santo no local, em apenas uma delas o mandante foi vitorioso

Públicado em 

12 jun 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Estádio Gil Bernardes, em Itapoã
Estádio Gil Bernardes, que pertence ao Tupy Crédito: Prefeitura de Vila Velha
O Estádio Gil Bernardes, em Vila Velha, no último fim de semana, não deu sorte para os mandantes de suas partidas válidas pela Copa Espírito Santo.
No sábado (8), o S. C. Brasil Capixaba foi derrotado por 1 a 0 pelo Linhares, enquanto no domingo (9) o Vilavelhense passou por vergonha maior e perdeu de 3 a 0 para a Desportiva Ferroviária.
Em jogos válidos pela Copa Espírito Santo, por sinal, está bem difícil o time da casa deixar o gramado vitorioso na Toca do Índio, como o estádio também é conhecido pelos torcedores.
Dos sete jogos disputados no estádio canela-verde, apenas em um deles a equipe mandante saiu triunfante. Foi no último dia 2, quando o Capixaba bateu por 1 a 0 o Vilavelhense, outro time que manda partidas no local.
Portanto, aviso às equipes visitantes que forem a campo no Gil Bernardes: nesta temporada, na Copa Espírito Santo, os times de fora de Vila Velha têm boas chances de saírem comemorando a vitória.

A HISTÓRIA DO CALDEIRÃO DA TOCA

Pertencente ao Esporte Clube Tupy, que atualmente disputa apenas competições amadoras do futebol capixaba, o acanhado Estádio Gil Bernardes tem capacidade para 1.000 pessoas. A área onde o estádio foi construído, ao lado da tradicional feira livre de Itapuã, foi doada pelo ex-prefeito de Vila Velha Américo Bernardes e por sua mulher, Marina Barcellos em 1967.
O estádio recebe o nome de Gil Bernardes da Silveira, pai de Américo Bernardes, considerado um dos maiores nomes da história do Tupy, clube fundado há 85 anos, no dia 16 de outubro de 1938.
Um dos momentos históricos mais marcantes do velho estádio aconteceu em 2003, quando o veterano atacante Túlio Maravilha disputou a Copa Espírito Santo pelo Tupy. É o jogador mais famoso que atuou até hoje pelo clube que também revelou o lateral Sidcley, ex-Corinthians.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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