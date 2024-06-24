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Leonel Ximenes

Perim de Guarapari começa a contratar. Saiba data, vagas e funções

Recrutamento será realizado para contratação imediata e formação de cadastro reserva

Públicado em 

24 jun 2024 às 16:58
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A loja do Perim de Guarapari está localizada no Parque da Areia Preta, próximo ao Mercado Municipal
A loja do Perim de Guarapari está localizada no Parque da Areia Preta, próximo ao Mercado Municipal Crédito: Marcelo Moryan
Supermercado Perim de Guarapari vai começar, a partir do dia 9 de julho, o processo de contratação de cerca de 300 funcionários para sua nova loja, que deve ser inaugurada na segunda quinzena de agosto, segundo a coluna apurou.
As vagas disponíveis abrangem todos os setores do supermercado, incluindo açougue, hortifrúti, padaria, rotisseria, frios, salsicharia, lanchonete, café e estoque, entre outros.
Serão oferecidas vagas para operadores de caixa, embaladores, estoquistas, atendentes, repositores, açougueiros e panificação, com postos de trabalho também para candidatos PcD.

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Segundo o Perim, os candidatos às vagas não precisam ter experiência. O recrutamento será realizado para contratação imediata e formação de cadastro reserva. Detalhes sobre salário e plano de benefícios serão fornecidos durante o processo de entrevista.
O processo de seleção será realizado na própria loja do Perim de Guarapari, localizada no Parque da Areia Preta, próximo ao Mercado Municipal, no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h. Serão distribuídas 120 senhas por dia.
Para se habilitar a uma das 300 vagas, a empresa exige que o candidato seja maior de 18 anos, que resida no município, incluindo Setiba e Meaípe, e compareça pessoalmente ao local portando documento de identidade com foto e currículo atualizado.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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