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Leonel Ximenes

Acaps e Vitória se unem para combater roubo de carrinhos de supermercados

Segundo as autoridades de segurança, carrinhos retirados das lojas funcionam como meio de transporte de objetos obtidos de forma criminosa

Públicado em 

25 abr 2024 às 16:58
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Carrinhos de supermercado: fora das lojas, podem ser usado por criminosos
Carrinhos de supermercado: fora das lojas, podem ser usado por criminosos Crédito: Pixabay
A direção da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) se reuniu nesta semana com a Prefeitura de Vitória para discutir ações que impeçam o roubo de carrinhos nas lojas da Capital.
Segundo a entidade empresarial, a PMV identificou que os carrinhos que são levados dos supermercados têm sido usados para apoiar outros furtos cometidos nos bairros, funcionando como meio de transporte de objetos obtidos de forma criminosa.
No encontro, ficou alinhado que os supermercados serão orientados a tomarem as seguintes medidas: registro de denúncia às autoridades e confecção de Boletim de Ocorrência; o aumento da fiscalização nos estacionamentos e demais áreas das lojas; e a identificação dos carrinhos disponibilizados aos clientes.
“Temos todo o interesse em trabalhar junto ao setor público para combater os furtos de carrinhos e que essa iniciativa sirva de exemplo para implantação [de medidas preventivas] em outros municípios do Espírito Santo”, destacou Fábio Dalvi, presidente da Acaps.

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Pela PMV participaram do encontro o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Amarilio Luiz Boni,e o secretário de Desenvolvimento da Cidade, Luciano Forrechi.
A Acaps diz que não tem números de ocorrências de subtração de carrinhos em suas lojas, mas ressalta que o problema existe e preocupa os empresários e as autoridades de segurança da Capital.
“O furto de carrinhos de compras nas lojas é uma realidade. A Acaps foi convidada pela Prefeitura de Vitória para participar de uma reunião com o objetivo de discutir o assunto e definir ações para conter o problema”, ressalta Hélio Schneider, superintendente da Acaps.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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