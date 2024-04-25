Acaps e Vitória se unem para combater roubo de carrinhos de supermercados

Carrinhos de supermercado: fora das lojas, podem ser usado por criminosos Crédito: Pixabay

A direção da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) se reuniu nesta semana com a Prefeitura de Vitória para discutir ações que impeçam o roubo de carrinhos nas lojas da Capital.

Segundo a entidade empresarial, a PMV identificou que os carrinhos que são levados dos supermercados têm sido usados para apoiar outros furtos cometidos nos bairros, funcionando como meio de transporte de objetos obtidos de forma criminosa.

No encontro, ficou alinhado que os supermercados serão orientados a tomarem as seguintes medidas: registro de denúncia às autoridades e confecção de Boletim de Ocorrência; o aumento da fiscalização nos estacionamentos e demais áreas das lojas; e a identificação dos carrinhos disponibilizados aos clientes.

“Temos todo o interesse em trabalhar junto ao setor público para combater os furtos de carrinhos e que essa iniciativa sirva de exemplo para implantação [de medidas preventivas] em outros municípios do Espírito Santo”, destacou Fábio Dalvi, presidente da Acaps.

Pela PMV participaram do encontro o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Amarilio Luiz Boni,e o secretário de Desenvolvimento da Cidade, Luciano Forrechi.

A Acaps diz que não tem números de ocorrências de subtração de carrinhos em suas lojas, mas ressalta que o problema existe e preocupa os empresários e as autoridades de segurança da Capital.