Crime na Mata da Praia: “Violência não é só dos pobres”, afirma padre

Padre Kelder Brandão: "A vida do pobre é tão sagrada quanto a do rico" Crédito: João Paulo Rocetti

O assassinato de um idoso por um advogado na Mata da Praia , por causa de uma divergência em torno de passeio de cachorros, despertou de imediato no padre Kelder Brandão uma reflexão. O crime banal, ocorrido neste sábado à noite (21), não é um lamentável fenômeno social exclusivo dos pobres moradores da periferia das cidades capixabas, pondera o sacerdote.

“É muito triste tudo isso. O fato mostra que a violência no Espírito Santo não é prerrogativa dos pobres que moram na periferia. O que muda é a abordagem do poder público”, afirma Kelder Brandão, que é pároco do Bairro da Penha e arredores, um dos locais de maior conflito social em Vitória e palco constante de confrontos entre a polícia e criminosos.

No meio desses confrontos, denuncia constantemente Brandão, estão moradores indefesos que não têm para onde correr e se socorrer, ficando muitas vezes expostos a tiroteios e invasão de seus imóveis pela polícia e até pelos próprios criminosos.

“Quando acontece na periferia, o discurso é que precisa aumentar a repressão. Quando acontece em um bairro rico, o discurso é de diálogo, respeito e tolerância. A vida do pobre é tão sagrada quanto a do rico”, adverte Kelder Brandão, que também é coordenador do Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória.

"Matar se tornou algo tão banal quanto levar um cachorro para passear" Kelder Brandão - Padre da Arquidiocese de Vitória

O padre, que não cansa de denunciar a violência que por vezes atinge supostos inocentes, critica também o comportamento das autoridades: “A cada dia, a gente vê que a vida é banalizada e a violência cultuada. O Estado o tempo todo estimula e produz violência. Basta ver as declarações dos agentes de segurança nas matérias veiculadas. Vejam quanto se investiu em armamento pesado no Espírito Santo, sob o pretexto da guerra ao tráfico”.

Manoel de Oliveira foi morto com um tiro na cabeça na Mata da Praia, em Vitória Crédito: Divulgação/Redes Sociais

Violência do Estado, aliás, que muitas vezes tem a conivência da própria sociedade, segundo o padre “E a resposta da sociedade corrobora com essa prática. Quantos políticos se elegem com essa pauta de ódio e violência? Olhem as Câmaras Municipais, a Assembleia e o Congresso Nacional, como cresceu o número de parlamentares que, dia e noite, fazem apologia a violência como forma de solução para os conflitos. O resultado só pode ser uma sociedade cada vez mais violenta”, lamenta Brandão.

O QUE DISSERAM AS AUTORIDADES SOBRE O CRIME