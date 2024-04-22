Vítima de sequestro morre após bandido capotar com carro em Aracruz

Uma mulher morreu após ser sequestrada e feita refém dentro de um carro por um criminoso e o veículo capotar e cair em uma área alagada na zona rural de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (21). Segundo a Polícia Militar, o suspeito não foi encontrado no local e está sendo procurado. A vítima foi identificada como Ana Lívia Silvestre Onório.
Em nota, a PM informou que a vítima estava com o companheiro no automóvel, um Fiat Pálio prata, na altura do bairro Royal Garden, quando um indivíduo, dizendo estar armado, parou o casal e anunciou assalto, ordenando que o homem saísse do veículo. O criminoso assumiu a direção e manteve a mulher dentro do automóvel.
Segundo a corporação, o acidente envolvendo o veículo aconteceu às margens de uma estrada que dá acesso ao bairro Cupido. Ainda não há conhecimento da dinâmica e do que causou o capotamento. A mulher foi localizada sem sinais vitais. Os policiais realizaram manobras para tentar reanimar a vítima, mas ela não resistiu. Foram feitas buscas pelo assaltante, mas ele não foi visto.
A Polícia Científica disse que o corpo da mulher foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares. Segundo a apuração de A Gazeta, a vítima também tinha sinais de ter sofrido agressões físicas. O caso foi encaminhado para a investigação da Polícia Civil.
A Polícia Civil informou, em nota, que o caso foi registrado como roubo com restrição de liberdade da vítima e segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz e até o momento nenhum suspeito foi detido. A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.