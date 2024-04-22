Vítima de sequestro morre após bandido capotar com carro em Aracruz

Ana Lívia Silvestre Onório (à esquerda) morreu após o veículo em que ela estava (à direita) capotar e cair em uma área alagada na zona rural de Aracruz Crédito: Redes sociais | Divulgação/Polícia Civil

Uma mulher morreu após ser sequestrada e feita refém dentro de um carro por um criminoso e o veículo capotar e cair em uma área alagada na zona rural de Aracruz , no Norte do Espírito Santo , na noite de domingo (21). Segundo a Polícia Militar , o suspeito não foi encontrado no local e está sendo procurado. A vítima foi identificada como Ana Lívia Silvestre Onório.

Em nota, a PM informou que a vítima estava com o companheiro no automóvel, um Fiat Pálio prata, na altura do bairro Royal Garden, quando um indivíduo, dizendo estar armado, parou o casal e anunciou assalto, ordenando que o homem saísse do veículo. O criminoso assumiu a direção e manteve a mulher dentro do automóvel.

Segundo a corporação, o acidente envolvendo o veículo aconteceu às margens de uma estrada que dá acesso ao bairro Cupido. Ainda não há conhecimento da dinâmica e do que causou o capotamento. A mulher foi localizada sem sinais vitais. Os policiais realizaram manobras para tentar reanimar a vítima, mas ela não resistiu. Foram feitas buscas pelo assaltante, mas ele não foi visto.

A Polícia Científica disse que o corpo da mulher foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares. Segundo a apuração de A Gazeta, a vítima também tinha sinais de ter sofrido agressões físicas. O caso foi encaminhado para a investigação da Polícia Civil.