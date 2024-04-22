Jovem morta em Marilândia: carros usados por suspeitos serão periciados

Dois veículos utilizados no crime que teve como vítima Thamyris Alexandra Virgulino Pascoal, de 18 anos, em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, serão periciados pela Polícia Científica nesta segunda-feira (22). Entre os materiais que serão utilizados na perícia está o luminol, que detecta vestígios de material biológico – como sangue. Dois suspeitos de participação na morte da jovem foram presos.
Um dos carros é o Chevrolet Onix branco, utilizado pelo principal suspeito do crime, Ivanildo Pereira da Silva, que foi apreendido em Ecoporanga, no dia e local em que o homem também foi preso. O outro é um Fiat Siena cinza, de Bruno da Conceição, que teria ajudado Ivanildo a enterrar o corpo da vítima, segundo as investigações.
Thamyris manteve contato pela última vez no dia 9 de abril e foi encontrada enterrada em cova rasa em uma zona de mata três dias depois, na região conhecida como Córrego Sumidouro.
Em depoimento na delegacia, Bruno confessou participação e disse que o automóvel cinza foi usado para levar o corpo de Thamyris até a zona de mata onde foi encontrado. Ele também disse que Ivanildo, com o carro branco, logo após a morte da jovem, havia levado o cadáver até às margens da rodovia ES 356, em Marilândia. Em seguida, Ivanildo fez uma ligação para os dois irem buscar o corpo e levar para outro lugar com o carro de Bruno.
A Polícia Civil informou que ainda aguarda o resultado do exame toxicológico, feito pela Polícia Científica, que trará mais informações sobre a morte de Thamyris.