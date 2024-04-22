Jovem morta em Marilândia: carros usados por suspeitos serão periciados

Em depoimento na delegacia, Bruno confessou participação e disse que o automóvel cinza foi usado para levar o corpo de Thamyris até a zona de mata onde foi encontrado. Ele também disse que Ivanildo, com o carro branco, logo após a morte da jovem, havia levado o cadáver até às margens da rodovia ES 356, em Marilândia. Em seguida, Ivanildo fez uma ligação para os dois irem buscar o corpo e levar para outro lugar com o carro de Bruno.