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Suspeito foi preso

Corpo de jovem que sumiu em Marilândia estava enterrado em área rural

Thamyris Alexandra Virgulino Pascoal, de 18 anos, estava enterrada em cova rasa em região de mata; Ivanildo da Silva, suspeito do crime, foi preso antes e confessou assassinato
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

12 abr 2024 às 09:52

Publicado em 12 de Abril de 2024 às 09:52

Região onde corpo de jovem foi encontrado em Marilândia
Região onde corpo de jovem foi encontrado em Marilândia Crédito: Montagem: Reprodução/Redes Sociais
Encontrado na manhã desta sexta-feira (12), no interior de Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, o corpo de Thamyris Alexandra Virgulino Pascoal, de 18 anos, estava enterrado em cova rasa em uma área rural, próximo a uma região de mata. O suspeito da morte, Ivanildo da Silva, foi preso pela Polícia Militar na noite de quinta-feira (11), em Ecoporanga, e confessou o crime. Detalhes de como a jovem foi morta ainda não foram divulgados.

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Thamyris era moradora do bairro Santa Cecília, em Marilândia, e estava desaparecida desde terça-feira (9), quando respondeu mensagens pela última vez. Na segunda-feira (8), ela disse à família que iria dormir na casa de uma amiga.
Desde então foram realizadas buscas com atuação de equipes da PM e da Polícia Civil. Fotos da jovem também foram compartilhadas pelas redes sociais no pedido de ajuda, caso alguém tivesse a visto.
A amiga disse para os parentes da jovem que ela tinha ido para a casa de Ivanildo. A polícia analisou o celular da amiga e encontrou o de Thamyris, possibilitando localizar o suspeito. Ele foi flagrado indo de carro em direção à Ecoporanga por um sistema de cerco inteligente e acabou preso em um hotel do Centro do município.
*Com informações da repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta Noroeste

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