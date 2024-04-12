Corpo de jovem que sumiu em Marilândia estava enterrado em área rural

A amiga disse para os parentes da jovem que ela tinha ido para a casa de Ivanildo. A polícia analisou o celular da amiga e encontrou o de Thamyris, possibilitando localizar o suspeito. Ele foi flagrado indo de carro em direção à Ecoporanga por um sistema de cerco inteligente e acabou preso em um hotel do Centro do município.