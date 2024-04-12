Corpo de jovem que sumiu em Marilândia estava enterrado em área rural

Encontrado na manhã desta sexta-feira (12), no interior de Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, o corpo de Thamyris Alexandra Virgulino Pascoal, de 18 anos, estava enterrado em cova rasa em uma área rural, próximo a uma região de mata. O suspeito da morte, Ivanildo da Silva, foi preso pela Polícia Militar na noite de quinta-feira (11), em Ecoporanga, e confessou o crime. Detalhes de como a jovem foi morta ainda não foram divulgados.
Thamyris era moradora do bairro Santa Cecília, em Marilândia, e estava desaparecida desde terça-feira (9), quando respondeu mensagens pela última vez. Na segunda-feira (8), ela disse à família que iria dormir na casa de uma amiga.
Desde então foram realizadas buscas com atuação de equipes da PM e da Polícia Civil. Fotos da jovem também foram compartilhadas pelas redes sociais no pedido de ajuda, caso alguém tivesse a visto.
A amiga disse para os parentes da jovem que ela tinha ido para a casa de Ivanildo. A polícia analisou o celular da amiga e encontrou o de Thamyris, possibilitando localizar o suspeito. Ele foi flagrado indo de carro em direção à Ecoporanga por um sistema de cerco inteligente e acabou preso em um hotel do Centro do município.
*Com informações da repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta Noroeste