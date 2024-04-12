Homem é preso por matar jovem de 18 anos que desapareceu em Marilândia

O corpo da jovem Thamyris Alexandra Virgulino Pascoal, de 18 anos, que estava desaparecida desde a última terça-feira (9), foi encontrado na zona rural de Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (12). A informação foi confirmada pela Polícia Militar. Segundo a corporação, o suspeito da morte, identificado como Ivanildo da Silva, de 31 anos, foi preso antes, na noite de quinta-feira (11), em Ecoporanga, e confessou o crime.
A vítima era moradora do bairro Santa Cecília, em Marilândia, e tinha dito à família que iria dormir na casa de uma amiga e desde então não foi mais vista. A família de Thamyris pediu ajuda pelas redes sociais para que a jovem fosse encontrada.
Segundo informações da PM, o indivíduo preso foi localizado após passar de carro, um Chevrolet Onix branco, por um cerco inteligente no distrito de Joassuba, em Ecoporanga. As equipes de serviço encontraram o homem em um hotel no Centro.
*Com informações de Carolina Silveira, da TV Gazeta Noroeste