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Confessou crime

Homem é preso por matar jovem de 18 anos que desapareceu em Marilândia

Thamyris Alexandra Virgulino Pascoal estava desaparecida desde a última terça-feira (9); suspeito de matar a jovem foi preso na noite de quinta (11) e corpo dela foi achado na manhã desta sexta (12)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

12 abr 2024 às 08:06

Publicado em 12 de Abril de 2024 às 08:06

Suspeito preso confessou ter assassinado a jovem Thamyris Alexandra
Suspeito preso confessou ter assassinado a jovem Thamyris Alexandra Crédito: Montagem: Reprodução/Redes Sociais
O corpo da jovem Thamyris Alexandra Virgulino Pascoal, de 18 anos, que estava desaparecida desde a última terça-feira (9), foi encontrado na zona rural de Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (12). A informação foi confirmada pela Polícia Militar. Segundo a corporação, o suspeito da morte, identificado como Ivanildo da Silva, de 31 anos, foi preso antes, na noite de quinta-feira (11), em Ecoporanga, e confessou o crime.

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A vítima era moradora do bairro Santa Cecília, em Marilândia, e tinha dito à família que iria dormir na casa de uma amiga e desde então não foi mais vista. A família de Thamyris pediu ajuda pelas redes sociais para que a jovem fosse encontrada. 
Segundo informações da PM, o indivíduo preso foi localizado após passar de carro, um Chevrolet Onix branco, por um cerco inteligente no distrito de Joassuba, em Ecoporanga. As equipes de serviço encontraram o homem em um hotel no Centro.
*Com informações de Carolina Silveira, da TV Gazeta Noroeste

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