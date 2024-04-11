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Tempo

ES recebe alerta de chuvas intensas; veja cidades

Aviso meteorológico vale para quase 40 cidades, muitas delas na região Sul capixaba, já devastadas por enchentes há três semanas
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

11 abr 2024 às 12:23

Publicado em 11 de Abril de 2024 às 12:23

Alerta de chuvas para o ES
Alerta de chuvas para o ES Crédito: Inmet
O Espírito Santo recebeu um novo alerta para acumulado de chuvas para 37 cidades, incluindo as da região Sul, que há três semanas foram palco de uma enchente devastadora. O aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) começa a valer a partir da zero hora de sexta-feira (12) até as 10 horas.
Nas localidades pode chover entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Há risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com áreas de risco.

Entendendo a medição

► 1 milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado

O alerta atual prevê até 30 mm por hora, portanto: até 30 litros de água por metro quadrado

 ► Também é importante avaliar o período da chuva previsto. Por exemplo, chover 50mm durante um dia inteiro pode ter um impacto muito menor do que a mesma quantidade somente em uma hora.

AS CIDADES EM ALERTA
  1. Afonso Cláudio 
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta 
  5. Apiacá 
  6. Aracruz 
  7. Atílio Vivacqua 
  8. Bom Jesus do Norte 
  9. Brejetuba 
  10. Cachoeiro de Itapemirim 
  11. Cariacica
  12. Castelo
  13. Conceição do Castelo 
  14. Domingos Martins 
  15. Fundão 
  16. Guarapari 
  17. Iconha
  18.  Itapemirim
  19. Jerônimo Monteiro 
  20. Marataízes 
  21. Marechal Floriano 
  22. Mimoso do Sul 
  23. Muniz Freire
  24. Muqui 
  25. Piúma 
  26. Presidente Kennedy 
  27. Rio Novo do Sul 
  28. Santa Leopoldina
  29.  Santa Maria de Jetibá 
  30. Santa Teresa 
  31. São José do Calçado 
  32. Serra 
  33. Vargem Alta 
  34. Venda Nova do Imigrante
  35. Viana 
  36. Vila Velha 
  37. Vitória

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