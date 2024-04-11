ES recebe alerta de chuvas intensas; veja cidades

► 1 milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado



O alerta atual prevê até 30 mm por hora, portanto: até 30 litros de água por metro quadrado



► Também é importante avaliar o período da chuva previsto. Por exemplo, chover 50mm durante um dia inteiro pode ter um impacto muito menor do que a mesma quantidade somente em uma hora.