ES recebe alerta de chuvas intensas; veja cidades

Entendendo a medição
► 1 milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado
O alerta atual prevê até 30 mm por hora, portanto: até 30 litros de água por metro quadrado
► Também é importante avaliar o período da chuva previsto. Por exemplo, chover 50mm durante um dia inteiro pode ter um impacto muito menor do que a mesma quantidade somente em uma hora.
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