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Estudo americano

1,15°C: Vila Velha é a cidade que mais esquentou no Brasil em três meses

Levantamento da Climate Central mostra que a cidade capixaba registrou o maior aumento nas temperaturas no período comparado a outros anos

Publicado em 21 de Março de 2024 às 12:04

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

21 mar 2024 às 12:04
Praia da Costa, Vila Velha
Dia ensolarado e quente na Praia da Costa em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Vila Velha foi a cidade com a maior alta de temperatura no Brasil entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024. A descoberta foi feita pela organização americana de monitoramento meteorológico “Climate Central”. O estudo aponta que a alta nos termômetros é resultado das mudanças climáticas.
O estudo utiliza médias registradas entre 1991 e 2020 e compara com as temperaturas registradas entre dezembro de 2023 e fevereiro deste ano. Foram analisadas 678 cidades de 175 países, sendo 15 brasileiras.
A organização destaca que, entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024, 80% da população global foi exposta a pelo menos um dia de temperaturas acima da média. No Brasil, esse número chega a 93%, com cerca de 200 milhões de pessoas afetadas. A média de aquecimento do país nesses três meses foi de 0,71ºC.
Quem mais sentiu essa alta nos termômetros no Brasil foram os capixabas. Em Vila Velha, a temperatura subiu 1,15ºC entre dezembro e fevereiro. Na sequência estão Goiânia (0,99ºC), e Campinas (0,93ºC).
1,15ºC: Vila Velha é a cidade que mais esquentou no Brasil em três meses
As 15 cidades brasileiras mais aquecidas entre dezembro e fevereiro:
  1. Vila Velha: 1,15°C
  2. Goiânia: 0,99°C
  3. Campinas: 0,93°C
  4. Recife: 0,90°C
  5. Salvador: 0,84°C
  6. Maceió: 0,77°C
  7. Manaus: 0,70°C
  8. Belém: 0,63°C
  9. Curitiba: 0,6°C
  10. Brasília: 0,59°C
  11. Guarulhos: 0,56°C
  12. São Paulo: 0,54°C
  13. Rio de Janeiro: 0,47°C
  14. Porto Alegre: 0,46°C
  15. São Gonçalo: 0,17°C

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