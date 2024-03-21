1,15°C: Vila Velha é a cidade que mais esquentou no Brasil em três meses

Vila Velha foi a cidade com a maior alta de temperatura no Brasil entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024. A descoberta foi feita pela organização americana de monitoramento meteorológico “Climate Central”. O estudo aponta que a alta nos termômetros é resultado das mudanças climáticas.
O estudo utiliza médias registradas entre 1991 e 2020 e compara com as temperaturas registradas entre dezembro de 2023 e fevereiro deste ano. Foram analisadas 678 cidades de 175 países, sendo 15 brasileiras.
A organização destaca que, entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024, 80% da população global foi exposta a pelo menos um dia de temperaturas acima da média. No Brasil, esse número chega a 93%, com cerca de 200 milhões de pessoas afetadas. A média de aquecimento do país nesses três meses foi de 0,71ºC.
Quem mais sentiu essa alta nos termômetros no Brasil foram os capixabas. Em Vila Velha, a temperatura subiu 1,15ºC entre dezembro e fevereiro. Na sequência estão Goiânia (0,99ºC), e Campinas (0,93ºC).
1,15ºC: Vila Velha é a cidade que mais esquentou no Brasil em três meses
As 15 cidades brasileiras mais aquecidas entre dezembro e fevereiro:
- Vila Velha: 1,15°C
- Goiânia: 0,99°C
- Campinas: 0,93°C
- Recife: 0,90°C
- Salvador: 0,84°C
- Maceió: 0,77°C
- Manaus: 0,70°C
- Belém: 0,63°C
- Curitiba: 0,6°C
- Brasília: 0,59°C
- Guarulhos: 0,56°C
- São Paulo: 0,54°C
- Rio de Janeiro: 0,47°C
- Porto Alegre: 0,46°C
- São Gonçalo: 0,17°C