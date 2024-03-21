1,15°C: Vila Velha é a cidade que mais esquentou no Brasil em três meses

Dia ensolarado e quente na Praia da Costa em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Vila Velha foi a cidade com a maior alta de temperatura no Brasil entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024. A descoberta foi feita pela organização americana de monitoramento meteorológico “Climate Central”. O estudo aponta que a alta nos termômetros é resultado das mudanças climáticas.

O estudo utiliza médias registradas entre 1991 e 2020 e compara com as temperaturas registradas entre dezembro de 2023 e fevereiro deste ano. Foram analisadas 678 cidades de 175 países, sendo 15 brasileiras.

A organização destaca que, entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024, 80% da população global foi exposta a pelo menos um dia de temperaturas acima da média. No Brasil, esse número chega a 93%, com cerca de 200 milhões de pessoas afetadas. A média de aquecimento do país nesses três meses foi de 0,71ºC.

Quem mais sentiu essa alta nos termômetros no Brasil foram os capixabas. Em Vila Velha, a temperatura subiu 1,15ºC entre dezembro e fevereiro. Na sequência estão Goiânia (0,99ºC), e Campinas (0,93ºC).

Your browser does not support the audio element. 1,15ºC: Vila Velha é a cidade que mais esquentou no Brasil em três meses

As 15 cidades brasileiras mais aquecidas entre dezembro e fevereiro: