Chuva no ES: o surpreendente sorriso de empresário que perdeu tudo

Quem sobreviveu, inevitavelmente lida agora com perdas, sejam materiais — com imóveis ou empreendimentos destruídos — e ou de familiares mortos. Em meio à dor, a população de Mimoso do Sul tenta se reerguer. Um dos moradores, inclusive, surpreendeu a jornalista Rafaela Marquezine, da TV Gazeta, enquanto ela apresentava ao vivo o telejornal direto da cidade destruída: Dinomar, um comerciante que perdeu tudo dentro da loja de roupas dele, mas, mesmo assim, tinha no rosto um grande sorriso.

"Meu estoque todinho foi embora. Perdi todas as coisas da minha loja, mas fica a vida. Nós temos a vida, o sopro de vida, vamos lutar e conseguir de novo. Só falo para todo mundo: 'Temos esperança, Deus no coração e vamos todos trabalhar que vamos conseguir'" Dinomar - Empresário

O grande desastre

Na última quinta-feira (21), os sistemas que monitoram o tempo no Brasil já sinalizavam a chegada de uma frente fria que causaria fortes chuvas no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. O aviso de grande perigo dado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apontando para o risco de tempestades no Sul capixaba, concretizou-se de forma ainda mais severa que o esperado.

O alerta vermelho emitido pelo Inmet desde a quarta-feira (20) previa chuvas superiores a 60 mm/h ou 100mm/dia — que por si só já são expressivas — além de ventos acima de 100 km/h. Porém, em uma noite, o Estado recebeu mais que o dobro do previsto de chuva para todo o mês de março. O resultado foi trágico, principalmente em Mimoso do Sul, Apiacá e Bom Jesus do Norte, com um rastro de destruição e mortes.