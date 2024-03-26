Chuva no ES: o surpreendente sorriso de empresário que perdeu tudo

Entre os dias 22 e 23 de março, o Sul do Espírito Santo foi palco de uma tragédia por conta das chuvas que atingiram a região. Ao menos 20 pessoas morreram e quatro ainda estão desaparecidas, conforme o último boletim da Defesa Civil divulgado na manhã desta terça-feira (26), tornando o desastre oficialmente o mais letal desde as chuvas de 2013.
Quem sobreviveu, inevitavelmente lida agora com perdas, sejam materiais — com imóveis ou empreendimentos destruídos — e ou de familiares mortos. Em meio à dor, a população de Mimoso do Sul tenta se reerguer. Um dos moradores, inclusive, surpreendeu a jornalista Rafaela Marquezine, da TV Gazeta, enquanto ela apresentava ao vivo o telejornal direto da cidade destruída: Dinomar, um comerciante que perdeu tudo dentro da loja de roupas dele, mas, mesmo assim, tinha no rosto um grande sorriso.
"Meu estoque todinho foi embora. Perdi todas as coisas da minha loja, mas fica a vida. Nós temos a vida, o sopro de vida, vamos lutar e conseguir de novo. Só falo para todo mundo: 'Temos esperança, Deus no coração e vamos todos trabalhar que vamos conseguir'"
O grande desastre
Na última quinta-feira (21), os sistemas que monitoram o tempo no Brasil já sinalizavam a chegada de uma frente fria que causaria fortes chuvas no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. O aviso de grande perigo dado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apontando para o risco de tempestades no Sul capixaba, concretizou-se de forma ainda mais severa que o esperado.
O alerta vermelho emitido pelo Inmet desde a quarta-feira (20) previa chuvas superiores a 60 mm/h ou 100mm/dia — que por si só já são expressivas — além de ventos acima de 100 km/h. Porém, em uma noite, o Estado recebeu mais que o dobro do previsto de chuva para todo o mês de março. O resultado foi trágico, principalmente em Mimoso do Sul, Apiacá e Bom Jesus do Norte, com um rastro de destruição e mortes.
Medindo a chuva
Uma chuva de 1 mm por minuto, é equivalente a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado (m2)
Fonte: Cemaden
À Rádio CBN Vitória, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, chegou a explicar que o temporal atingiu as cidades no momento em que muitas famílias estavam dormindo e que o volume de chuva — que chegou a impressionantes 300 mm em poucas horas na cidade de Bom Jesus do Norte — não foi dimensionado. "A previsão falhou", desabafou.