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Frente fria traz mais chuva para o Espírito Santo, diz Climatempo

Apesar do alerta, empresa meteorológica afirmou que pancadas não serão tão fortes quanto as do final de semana

Publicado em 26 de Março de 2024 às 10:30

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

26 mar 2024 às 10:30
Chuva
Climatempo ainda prevê raios e rajadas de ventos de 51 a 70 km/h Crédito: Ricardo Medeiros
Uma nova frente fria está se formando nesta terça-feira (26) e deve trazer mais chuva para o Espírito Santo. O alerta é da Climatempo: a empresa de meteorologia ainda ressaltou que o sistema não é tão forte quanto o que assolou o Sul do Estado no último fim de semana, causando desabamentos e mortes.
Ou seja, apesar de não ser extrema, a frente fria vai ajudar a formar mais áreas de chuva no Sudeste, mas não há previsão de chuva volumosa e nem de tempestades intensas e prolongadas como as do último final de semana.
De acordo com a empresa, o ar quente e úmido que predomina sobre a Região Sudeste já é suficiente para gerar nuvens de chuva em todos os estados.
A previsão da Climatempo para esta terça-feira (26) é de pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite, com risco de chuva moderada a forte, com raios e rajadas de ventos de 51 a 70 km/h. Também são esperados períodos com sol no Norte do Espírito Santo.

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