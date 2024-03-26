Frente fria traz mais chuva para o Espírito Santo, diz Climatempo

Uma nova frente fria está se formando nesta terça-feira (26) e deve trazer mais chuva para o Espírito Santo. O alerta é da Climatempo: a empresa de meteorologia ainda ressaltou que o sistema não é tão forte quanto o que assolou o Sul do Estado no último fim de semana, causando desabamentos e mortes.
Ou seja, apesar de não ser extrema, a frente fria vai ajudar a formar mais áreas de chuva no Sudeste, mas não há previsão de chuva volumosa e nem de tempestades intensas e prolongadas como as do último final de semana.
De acordo com a empresa, o ar quente e úmido que predomina sobre a Região Sudeste já é suficiente para gerar nuvens de chuva em todos os estados.
A previsão da Climatempo para esta terça-feira (26) é de pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite, com risco de chuva moderada a forte, com raios e rajadas de ventos de 51 a 70 km/h. Também são esperados períodos com sol no Norte do Espírito Santo.