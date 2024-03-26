Veja quem são as vítimas das fortes chuvas no Sul do Espírito Santo

Lista completa das vítimas
- Clara Treggi Moutinho, 92 anos
- José Ricardo de Oliveira Queiroz, 67 anos
- Aldair Antônia Fernandes Medeiro, 43 anos
- Denise Beraldes Mendes, 39 anos
- Flávia Barbosa Almeida, 20 anos
- Gilda Hastemreitez Leite, 49 anos
- Lorena Moraes Miguel, 16 anos
- Luzia Catarina de Souza Gonçalves, 61 anos
- Rosa Tome Poldi, 81 anos
- Heloiza Cornelio Pastor (menina de oito anos), 7 anos
- Antonio Marcos Fernandes de Souza, 52 anos
- Davi Gomes da Silva, 51 anos
- Nelson Martins, 91 anos
- Rodrigo Moraes Miguel, 22 anos
- Sergio Luiz de Souza, 60 anos
- Ester Santána dos Santos, 25 anos
- João Carlos Alves Ferreira, 53 anos
- Regina Montella Vançato, 79 anos
- Denise Ramos Vançato, 29 anos
- Leonardo Fernandes Medeiros de Souza, 5 anos (aguardando DNA)
Corpos periciados:
Orientação da Polícia Científica:
A Polícia Científica do Espírito Santo orienta que possíveis familiares compareçam ao local para iniciar o processo de checagem da identidade e liberação. Endereço: Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, localizado na rua Deodoro da Fonseca, nª 02, bairro Independência, Cachoeiro de Itapemirim/ES. CEP 29306-329.