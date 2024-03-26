Mais uma vítima é encontrada e total de mortes pela chuva no ES chega a 20

Chuva no ES: cenas do rastro de destruição e prejuízos em Mimoso do Sul Crédito: Fernando Madeira

Novo boletim extraordinário divulgado pela Defesa Civil Estadual na manhã desta terça-feira (26) traz um aumento no número de mortes decorrentes das fortes chuvas que atingiram o Sul do Espírito Santo no início do último final de semana. Foram contabilizadas, até o momento, 20 mortes.

Com isso, o número de óbitos em Mimoso do Sul passou de 17 para 18. Em Apiacá, o número segue o mesmo, com duas vidas perdidas. Quatro pessoas seguem desaparecidas, de acordo com a última atualização do Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual.

Ao todo, 8.481 pessoas estão desalojadas (que foram para residência de familiares ou amigos), e 410 estão desabrigadas, isto é, perderam o imóvel e foram encaminhadas a abrigos públicos.