Chuva mais intensa e letal: número de mortes no ES é o maior desde 2013

À esquerda, pessoas buscam alimentos na lama, em 2013, em Itaguaçu; à direita, cena se repete em Mimoso do Sul, em 2024 Crédito: Vitor Jubini e Fernando Madeira

As chuvas que atingiram o Sul do Estado, no último fim de semana, causaram ao menos 20 mortes em apenas duas cidades: Mimoso do Sul e Apiacá. Esse número já coloca a tragédia como a mais letal desde as chuvas de 2013, quando 24 pessoas morreram em diferentes municípios capixabas.

Apesar de a quantidade de óbitos entre as duas tragédias ser próxima, há pouca semelhança entre os dois eventos climáticos. As chuvas do fim de 2013 atingiram 70% dos municípios capixabas e se estenderam durante 17 dias, praticamente ininterruptos. Já em 2024, o sistema Alerta!ES registrou danos em 10 cidades, em um intervalo bem mais curto, entre a noite de sexta-feira (22) e o sábado (23).

Na quinta-feira passada (21), os sistemas que monitoram o clima no Brasil já sinalizavam a chegada de uma frente fria que causaria fortes chuvas no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. O maior volume estava previsto para o estado fluminense, mas o cenário mudou, fazendo com que a turbulência fosse mais forte nas cidades do Sul capixaba, que não estavam preparadas para o evento climático.

Segundo especialistas, alguns municípios estão com seus planos para conter tragédias envolvendo águas defasados. Em Mimoso, onde houve o maior número de mortes, 18 até o momento, a atualização mais recente é de 2013 . Ao longo dessa última década, o uso do solo no município pode ter interferido no modo como a água das chuvas é drenada.

Em entrevista nesta segunda-feira (25), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, chegou a explicar que o temporal caiu no momento que muitas famílias estavam em casa dormindo e que o volume de precipitação, que chegou a 300mm somente na última sexta-feira (25), não foi dimensionado, o dobro do que estava previsto para todo o mês. 'A previsão falhou', disse Casagrande em entrevista à CBN.

Nós dias anteriores as chuvas, o Espírito Santo, principalmente cidades do Sul capixaba, estavam passando por uma onda de calor. Essa massa de ar quente se encontrou com uma frente fria vindo do Rio de Janeiro, o que favoreceu uma precipitação volumosa, pegando os municípios de surpresa.

O meteorologista Ivaniel Fôro, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), destacou que a característica geográfica do Estado também favorece à formação de chuvas fortes. “No Espírito Santo, temos um fator que contribui muito para esse fenômeno, que é a existência de uma região serrana muito próxima ao mar. Então, os ventos costeiros empurram a umidade do litoral contra as altas temperaturas que estão dentro do continente. Isso é combustível para a formação de nuvens de tempestade”, complementa Ivaniel.

24 MORTES EM 2013 2 VÍTIMAS NUNCA FORAM ENCONTRADAS

Dos 78 municípios, 55 foram atingidos;

foram atingidos; 24 pessoas morreram e 2 nunca foram encontradas ;

538 pessoas ficaram feridas;

pessoas ficaram feridas; 40.437 edificações foram danificadas;

edificações foram danificadas; 7.396 pessoas ficaram desabrigadas;

ficaram desabrigadas; 55.690 pessoas ficaram desalojadas.

20 MORTES EM 2024 DE ACORDO COM BOLETIM OFICIAL DO DIA 20 DE MARÇO

15 municípios registraram os maiores acumulados de chuva. Os demais tiveram acumulados de chuva inferiores a 20 mm;

registraram os maiores acumulados de chuva. Os demais tiveram acumulados de chuva inferiores a 20 mm; 20 pessoas morreram e 7 ainda estão desaparecidas ;

; 408 pessoas estão desabrigadas;



pessoas estão desabrigadas; 7.296 pessoas estão desalojadas.



O doutor em Ciência Florestal e ambientalista Luiz Fernando Schettino aponta que, desde 2015, todos os anos que passaram foram os mais quentes da história. E explica que essa intensificação das mudanças climáticas na última década também levam a eventos climáticos cada vez mais extremos. E isso pode ser percebido na diferença entre as tragédias de 2013, quando houve uma grande chuva por vários dias no Estado todo, e a do último fim de semana, com a tempestade concentrada em apenas uma região e em uma única noite.

Your browser does not support the audio element. Chuva mais intensa e letal: número de mortes no ES é o maior desde 2013

"O aquecimento global acentua os extremos. Eventos que você não imaginaria que pudessem ocorrer passam a acontecer de uma hora para outra, por causa dessa irregularidade que tem na atmosfera", disse Schettino.

Ainda de acordo com o ambientalista, é fundamental que todos se preparem para viver esse tipo de clima daqui para frente. "Hoje, foi naquela região do Sul do Estado. Amanhã, pode ser em outro lugar e nós temos que nos preparar", afirma.

Como se preparar

Quando aborda a necessidade de preparação para eventos climáticos extremos, Schettino cita que as estruturas meteorológicas de todo o país, principalmente em cada e Estado e município, precisam ser reforçadas. "Essas estruturas estão funcionando, mas precisam de apoio e de equipamentos de ponta. Isso vai ajudar a reduzir os estragos, as perdas e o número de mortes", aponta.

De acordo o ambientalista, já existem formas de antecipar certos eventos. Ele explica que algumas previsões feitas no Brasil levam em consideração apenas grandes áreas. Seria necessário, então, conduzir análises levando em consideração áreas menores, para que seja possível caracterizar melhor as possibilidades, sobretudo em pequenos municípios.

Schettino alerta que a instalação de mais radares meteorológicos é necessária. No entanto, lembra que também é importante haver quem saiba interpretar os dados e ter a compreensão, a partir dessas informações, de quais são as probabilidades de ocorrer um evento climático extremo.

Comida

Outra paralelo triste possível de ser traçado entre as duas tragédias são as imagens de pessoas desesperadas tentando recuperar alimentos da lama. Em 2013, o registro foi feito quando um supermercado, em Itaguaçu, no Noroeste do Estado, precisou fazer uma limpeza e retirar estoques contaminados pela sujeira causada pelas chuvas. As fotos feitas pelo repórter fotográfico Vitor Jubini rodaram o mundo e foram publicadas por veículos como Al Jazeera e The Washington Post.

População atingida pela chuva recolhe alimentos descartados por supermercado nas chuvas de 2013, em Itaguaçu Crédito: Vitor Jubini

Mais de dez anos anos depois, imagens — desta vez captadas pelo repórter fotográfico Fernando Madeira — mostraram novamente pessoas desesperadas por comida, retirando alimentos do meio da lama.

Pessoas tentam encontrar alimentos em meio à lama da destruição em Mimoso do Sul

O que diz a Defesa Civil

Por meio de nota, a Defesa Civil informou que o Estado tem investido na estruturação do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil (Siepdec), para garantir estrutura integrada de planejamento e análise e tomada de decisões antes, durante e após a ocorrência de eventos extremos. Dentre as principais medidas e ações, o órgão destaca o sistema Alerta!ES.

"O sistema de monitoramento através do site Alerta!ES coleta, armazena, trata e gerencia dados a respeito das condições hidrológicas e meteorológicas que resultam, entre outros, no volume de chuvas e na vazão de rios por meio de estações pluviométricas, fluviométricas e meteorológicas. Com os dados adquiridos, são emitidos, de forma automatizada, alertas de chuvas através de boletins bem como mapeamento de áreas de riscos. Todas as informações são de acesso público pelo site https://alerta.es.gov.br/ ", diz a nota.