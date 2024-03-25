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Tragédia no Sul do ES

O desespero de dona de farmácia que perdeu tudo em Mimoso do Sul

A comerciante Maitê teve a loja e a casa destruída pela chuva forte que chegou em Mimoso do Sul na noite de sexta-feira (22) e madrugada de sábado (23)

Publicado em 25 de Março de 2024 às 15:47

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

25 mar 2024 às 15:47
As 4h43 da manhã de sábado (23) Maitê foi retirada de um barranco por uma corrente ao lado da mãe, filha e esposo depois das fortes chuvas atingirem a casa onde moram no município de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Porém, a situação calamitosa não acabou ali. Quando o dia clareou, ela encontrou a farmácia dela totalmente destruída e tomada pela lama.
“O teto está caindo na nossa cabeça, não conseguimos tirar as coisas, não tem da onde tirar nada para recomeçar”, desabafou a comerciante em entrevista para a apresentadora e repórter Rafaela Marquezini, da TV Gazeta.

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Em lágrimas, a proprietária do local disse que perdeu tudo, tanto em casa quanto na vida profissional. A família e funcionários até tentaram prevenir o prejuízo quando receberam os alertas de chuva, mas a quantidade de água foi mais muito acima do esperado e visto na região.
"A gente veio e levantou as coisas [na sexta] porque esperamos que chovesse como sempre, quando sobe uns 30 centímetros, mas acabou tudo. Eu perdi minha casa, eu perdi minha farmácia, foram quinze anos perdidos, é desesperador"
Maitê  - Comerciante
Ao lado da filha, ela disse não saber de onde tirar o sustento para toda a família e pediu ajuda a todos que enfrentaram a inundação que arrastou cidades do Sul capixaba.
Maitê, proprietária de uma farmácia, perdeu tudo que tinha na loja e também teve a casa atingida pelas fortes chuvas em Mimoso do Sul.
Maitê (de costas), proprietária de uma farmácia, ao lado da filha limpando a farmácia após o comércio ser atingido pelas fortes chuvas em Mimoso do Sul Crédito: Bernardo Bracony
O município de Mimoso do Sul, na Região Sul do Espírito Santo, foi um dos municípios mais pelas fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo na noite da última sexta-feira (22) a madrugada de sábado (23). A cidade ficou com rastro de lama, lojas e casas destruídas, 17 pessoas mortas e veículos tombados após enxurrada.
Mimoso do Sul ficou destruída após as fortes chuvas que atingiram não só o município, mas também todo o Sul do Es.
Mimoso do Sul ficou destruída após as fortes chuvas que atingiram não só o município, mas boa parte do Sul do ES Crédito: Bernardo Bracony

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