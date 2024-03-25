O desespero de dona de farmácia que perdeu tudo em Mimoso do Sul

As 4h43 da manhã de sábado (23) Maitê foi retirada de um barranco por uma corrente ao lado da mãe, filha e esposo depois das fortes chuvas atingirem a casa onde moram no município de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Porém, a situação calamitosa não acabou ali. Quando o dia clareou, ela encontrou a farmácia dela totalmente destruída e tomada pela lama.

“O teto está caindo na nossa cabeça, não conseguimos tirar as coisas, não tem da onde tirar nada para recomeçar”, desabafou a comerciante em entrevista para a apresentadora e repórter Rafaela Marquezini, da TV Gazeta.

Em lágrimas, a proprietária do local disse que perdeu tudo, tanto em casa quanto na vida profissional. A família e funcionários até tentaram prevenir o prejuízo quando receberam os alertas de chuva, mas a quantidade de água foi mais muito acima do esperado e visto na região.

"A gente veio e levantou as coisas [na sexta] porque esperamos que chovesse como sempre, quando sobe uns 30 centímetros, mas acabou tudo. Eu perdi minha casa, eu perdi minha farmácia, foram quinze anos perdidos, é desesperador" Maitê - Comerciante

Ao lado da filha, ela disse não saber de onde tirar o sustento para toda a família e pediu ajuda a todos que enfrentaram a inundação que arrastou cidades do Sul capixaba.

Maitê (de costas), proprietária de uma farmácia, ao lado da filha limpando a farmácia após o comércio ser atingido pelas fortes chuvas em Mimoso do Sul Crédito: Bernardo Bracony

O município de Mimoso do Sul, na Região Sul do Espírito Santo, foi um dos municípios mais pelas fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo na noite da última sexta-feira (22) a madrugada de sábado (23). A cidade ficou com rastro de lama, lojas e casas destruídas, 17 pessoas mortas e veículos tombados após enxurrada.