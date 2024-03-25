Aposentado tenta salvar tia de enxurrada, infarta e morre em Apiacá

José Ricardo Queiroz, de 64 anos, morreu após sofrer um infarto durante o temporal em Apiacá, no Sul do Espírito Santo, na última sexta-feira (22). O morador tentava salvar uma tia acamada da enxurrada, quando passou mal e não pôde ser socorrido em razão dos alagamentos, impossibilitando o resgate pelos socorristas. Ao todo, duas pessoas morreram vítimas das enchentes no município.
Em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, familiares disseram que ele passou mal ao ver a água tomando conta da rua e entrando na casa da familiar.
"Quando a água começou a subir, ele ficou desesperado e colocou ela em cima de uma mesa de mármore. A água rapidamente chegou ao pé da mesa. Só que ele tinha problema de coração e o Samu não estava entrando no local. Não tinha barco nem nada. O Zé Ricardo foi um herói na nossa vida"
Mortes no ES
O novo boletim extraordinário divulgado pela Defesa Civil Estadual na madrugada desta segunda-feira (25) trouxe um aumento no número de mortes decorrentes das fortes chuvas que atingiram o Sul do Espírito Santo no início do último final de semana. Foram contabilizados, até o momento, 19 óbitos, sendo 17 em Mimoso do Sul e 2 em Apiacá. Seis pessoas estão desaparecidas.
A Polícia Científica (PCIES) informou que os corpos estão sendo levados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. Duas equipes do Departamento Médico Legal (DML) Vitória foram deslocadas para dar apoio. Um DML improvisado foi montado na capela mortuária de Mimoso do Sul para o recebimento inicial das vítimas.
*Com informações do repórter Caíque Verli na TV Gazeta