'Só roupa do corpo': o drama de quem perdeu tudo após chuva em Apiacá

TV Gazeta, moradores relatam o drama vivido durante os momentos da enchente e a luta para reconstruir a vida após a tragédia. Em Apiacá , no Sul do Espírito Santo, o cenário ainda é de destruição na manhã desta segunda-feira (25). O município – entre outros na região – foi fortemente atingido pela chuva na última sexta-feira (22). Em entrevista ao repórter Caíque Verli, da, moradores relatam o drama vivido durante os momentos da enchente e a luta para reconstruir a vida após a tragédia.

Muitos moradores perderam móveis e pertences pessoais em casas, e há comerciantes que perderam tudo. Na cidade, mais de 4 mil pessoas estão fora de suas residências. Elisabete Velago e o marido contam que perderam tudo na enchente. "Perdi minha casa, quase perdi os meus netos, e não ouvi aviso de ninguém na rua. Foi uma coisa desesperadora, meu filho está trabalhando embarcado e a água foi no teto. Ele nem está sabendo, está incomunicável. O filho dele já ia na correnteza e salvamos ele", disse a moradora.

"Perdemos tudo, não tenho uma roupa para usar, não tenho nada dentro de casa. Eu nunca vi uma tragédia igual a essa. Sou apenas uma vítima, mas há milhares" Elisabete Velago - Moradora de Apiacá

Chuvas deixaram as ruas inundadas em Apiacá, no Sul do ES Crédito: Leitores | A Gazeta

Ao lado de Elisabete, o marido dela não conteve as lágrimas. Eles estão na casa de parentes e estão até sem os medicamentos de uso diário. “Perdi tudo também junto com ela. Perdemos a casa, carro. Não tenho palavras para falar, não”, disse o homem, com a voz embargada.

Morador de Apiacá contou que teve que subir na cama para escapar da água da chuva Crédito: Reprodução/TV Gazeta

No centro da cidade, o morador Luiz disse e entrevista à reportagem que nunca havia visto algo assim. “Entrou outro carro na correnteza, empurrou o meu até lá. Fiquei preso em cima da cama, porque meu quarto é mais em cima, mas dentro da casa deu 1,60 de água. Foi desespero e não havia uma ajuda sequer. Moro aqui há mais de 30 anos, nunca vi coisa dessa natureza, um apocalipse, coisa que imaginávamos. Estamos tentando recuperar, tirar a lama dentro de casa”, disse.