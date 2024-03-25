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'Só roupa do corpo': o drama de quem perdeu tudo após chuva em Apiacá

Moradores relatam o drama vivido durante os momentos da enchente e a luta para reconstruir a vida após a tragédia; chuva causou estragos e mortes no fim de semana

Publicado em 25 de Março de 2024 às 09:31

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 mar 2024 às 09:31
Em Apiacá, no Sul do Espírito Santo, o cenário ainda é de destruição na manhã desta segunda-feira (25). O município – entre outros na região – foi fortemente atingido pela chuva na última sexta-feira (22). Em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, moradores relatam o drama vivido durante os momentos da enchente e a luta para reconstruir a vida após a tragédia.
Muitos moradores perderam móveis e pertences pessoais em casas, e há comerciantes que perderam tudo. Na cidade, mais de 4 mil pessoas estão fora de suas residências. Elisabete Velago e o marido contam que perderam tudo na enchente. "Perdi minha casa, quase perdi os meus netos, e não ouvi aviso de ninguém na rua. Foi uma coisa desesperadora, meu filho está trabalhando embarcado e a água foi no teto. Ele nem está sabendo, está incomunicável. O filho dele já ia na correnteza e salvamos ele", disse a moradora.
"Perdemos tudo, não tenho uma roupa para usar, não tenho nada dentro de casa. Eu nunca vi uma tragédia igual a essa. Sou apenas uma vítima, mas há milhares"
Elisabete Velago - Moradora de Apiacá
Chuva em Apiacá, Sul do ES
Chuvas deixaram as ruas inundadas em Apiacá, no Sul do ES Crédito: Leitores | A Gazeta
Ao lado de Elisabete, o marido dela não conteve as lágrimas. Eles estão na casa de parentes e estão até sem os medicamentos de uso diário. “Perdi tudo também junto com ela. Perdemos a casa, carro. Não tenho palavras para falar, não”, disse o homem, com a voz embargada.
Morador de Apiacá contou que teve que subir na cama para escapar da água da chuva
Morador de Apiacá contou que teve que subir na cama para escapar da água da chuva Crédito: Reprodução/TV Gazeta
No centro da cidade, o morador Luiz disse e entrevista à reportagem que nunca havia visto algo assim. “Entrou outro carro na correnteza, empurrou o meu até lá. Fiquei preso em cima da cama, porque meu quarto é mais em cima, mas dentro da casa deu 1,60 de água. Foi desespero e não havia uma ajuda sequer. Moro aqui há mais de 30 anos, nunca vi coisa dessa natureza, um apocalipse, coisa que imaginávamos. Estamos tentando recuperar, tirar a lama dentro de casa”, disse.
Carro ficou destruído pela chuva em Apiacá
Carro ficou destruído pela chuva em Apiacá Crédito: Reprodução/TV Gazeta

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