Sobe para 19 o número de mortes após fortes chuvas no Espírito Santo

Chuva no ES: cenas do rastro de destruição em Mimoso do Sul Crédito: Fernando Madeira

Novo boletim extraordinário divulgado pela Defesa Civil Estadual na madrugada desta segunda-feira (25) traz um aumento no número de mortes decorrentes das fortes chuvas que atingiram o Sul do Espírito Santo no início do último final de semana. Foram contabilizados, até o momento, 19 mortes, sendo 17 em Mimoso do Sul e 2 em Apiacá. Seis pessoas estão desaparecidas.

O coordenador estadual adjunto da Defesa Civil, o tenente-coronel Benicio Ferrari Junior, informou que em Mimoso do Sul a água já está baixando e, com isso, as equipes estão conseguindo acessar mais áreas. "Nesse trabalho de acessar mais locais, a contagem de óbitos cresceu. Vamos seguir nos trabalhos para acessar todas as vítimas”, diz.

Ao todo, 7.287 pessoas estão desalojadas (que foram para residência de familiares ou amigos), e 411 estão desabrigadas, isto é, perderam o imóvel e foram encaminhados a abrigos públicos.