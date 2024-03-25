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'Tempo severo': Defesa Civil divulga alerta de mais chuva no Sul do ES

Há alerta de tempo severo para terça-feira (26) e previsão do órgão estadual é que feriadão da Semana Santa também seja de chuva intensa na região

Publicado em 25 de Março de 2024 às 13:56

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

25 mar 2024 às 13:56
Chuva no ES: cenas do rastro de destruição em Mimoso do Sul
Chuva no ES: cenas do rastro de destruição em Mimoso do Sul Crédito: Fernando Madeira
O boletim meteorológico da Defesa Civil divulgado às 11h desta segunda-feira (25) traz um alerta para a possibilidade de mais chuva na região Sul do Espírito Santo, já castigada pelas tempestades no último fim de semana. A nova previsão mostra que está previsto tempo severo moderado em pontos do Extremo-Sul e da Região Serrana na terça-feira (26).

Previsão para os próximos dias:

  • Segunda-feira (25): 80% de chance de chuva entre 10 e 30 mm no Extremo-Sul (cidades mais próximas da divisa com Rio de Janeiro e Minas Gerais);
  • Terça-feira (26): 60% de chance de acumulados entre 30 e 50 mm na Região Sul, sendo que alguns pontos podem registrar chuva entre 50 e 70 mm. No Norte do Estado, há 60% de chance de chover de 10 a 30 mm. 
  • Quarta-feira (27): probabilidade maior de chuva de até 30mm por dia no Sul, Noroeste e Norte. No Litoral Capixaba e na Grande Vitória, a chuva não passa de 10mm. 
  • Quinta-feira (28): Chuva entre 10 e 30 mm em toda a Região Sul e Grande Vitória. No restante do Estado, chuva fraca de 10mm.
Mapa da previsão de chuva para o dia 26 de março.
Mapa da previsão de chuva para o dia 26 de março. Crédito: Defesa Civil do Espírito Santo

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