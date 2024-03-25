'Tempo severo': Defesa Civil divulga alerta de mais chuva no Sul do ES

O boletim meteorológico da Defesa Civil divulgado às 11h desta segunda-feira (25) traz um alerta para a possibilidade de mais chuva na região Sul do Espírito Santo, já castigada pelas tempestades no último fim de semana. A nova previsão mostra que está previsto tempo severo moderado em pontos do Extremo-Sul e da Região Serrana na terça-feira (26).
Previsão para os próximos dias:
- Segunda-feira (25): 80% de chance de chuva entre 10 e 30 mm no Extremo-Sul (cidades mais próximas da divisa com Rio de Janeiro e Minas Gerais);
- Terça-feira (26): 60% de chance de acumulados entre 30 e 50 mm na Região Sul, sendo que alguns pontos podem registrar chuva entre 50 e 70 mm. No Norte do Estado, há 60% de chance de chover de 10 a 30 mm.
- Quarta-feira (27): probabilidade maior de chuva de até 30mm por dia no Sul, Noroeste e Norte. No Litoral Capixaba e na Grande Vitória, a chuva não passa de 10mm.
- Quinta-feira (28): Chuva entre 10 e 30 mm em toda a Região Sul e Grande Vitória. No restante do Estado, chuva fraca de 10mm.