'Tempo severo': Defesa Civil divulga alerta de mais chuva no Sul do ES

O boletim meteorológico da Defesa Civil divulgado às 11h desta segunda-feira (25) traz um alerta para a possibilidade de mais chuva na região Sul do Espírito Santo, já castigada pelas tempestades no último fim de semana. A nova previsão mostra que está previsto tempo severo moderado em pontos do Extremo-Sul e da Região Serrana na terça-feira (26).