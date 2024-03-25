Momentos de terror

“Achei que ia morrer afogada”, diz idosa que quase foi arrastada em Apiacá

Marita Resende, de 87 anos, foi salva por vizinhos que conseguiram quebrar a janela da casa dela e, com um auxílio de um lençol, puxaram a aposentada para o telhado

Publicado em 25 de Março de 2024 às 17:52

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

25 mar 2024 às 17:52
Marita Resende, de 87 anos, quase foi arrastada pela correnteza durante as chuvas que deixaram estragos em Apiacá, no Sul do Espírito Santo. Por meio de um lençol, a idosa foi puxada para um telhado com a ajuda de vizinhos, ficando presa no local por duas horas, até que a água baixasse.
"Um sufoco terrível, achei que ia morrer afogada. Mas, felizmente, eles arrebentaram o vidro e conseguiram abrir a janela. Me amarraram com um lençol e me puxaram. Aí um rapaz subiu na laje, eu estava amarrada e eles conseguiram me puxar"
Marita Resende - Idosa resgatada por vizinhos
Ao todo, foram sete horas presa: cinco delas dentro do imóvel em que mora e as outras duas horas na laje, onde ficou até a água baixar. "Depois que baixou, aí me colocaram no muro lá de casa", relatou em entrevista ao repórter Caique Verli, da TV Gazeta

