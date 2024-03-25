“Achei que ia morrer afogada”, diz idosa que quase foi arrastada em Apiacá

Marita Resende, de 87 anos, quase foi arrastada pela correnteza durante as chuvas que deixaram estragos em Apiacá, no Sul do Espírito Santo. Por meio de um lençol, a idosa foi puxada para um telhado com a ajuda de vizinhos, ficando presa no local por duas horas, até que a água baixasse.
"Um sufoco terrível, achei que ia morrer afogada. Mas, felizmente, eles arrebentaram o vidro e conseguiram abrir a janela. Me amarraram com um lençol e me puxaram. Aí um rapaz subiu na laje, eu estava amarrada e eles conseguiram me puxar"
Ao todo, foram sete horas presa: cinco delas dentro do imóvel em que mora e as outras duas horas na laje, onde ficou até a água baixar. "Depois que baixou, aí me colocaram no muro lá de casa", relatou em entrevista ao repórter Caique Verli, da TV Gazeta.