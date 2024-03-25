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Identificação

Polícia divulga lista com nomes das vítimas das chuvas no Sul do ES

Até o momento, 19 pessoas morreram na tragédia ocorrida nas cidades do Sul do Estado, especialmente em Mimoso do Sul e Apiacá

Publicado em 25 de Março de 2024 às 17:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2024 às 17:48
Apiacá nesta segunda-feira (25), após estragos deixados pela chuva
Apenas em Mimoso do Sul, 17 pessoas morreram no temporal da última sexta-feira (22) Crédito: Fernando Estevão
Os nomes das vítimas que morreram em decorrência das chuvas que atingiram o Sul do Espírito Santo foram divulgados pela Polícia Científica (PCIES) nesta segunda-feira (25). Ao todo, são 12 mulheres e oito homens mortos na tragédia que assolou cidades da região do Estado. 
O espaço provisório montado pela Polícia Científica (PCIES) na Capela Mortuária de Mimoso do Sul foi desmobilizado, e os atendimentos voltaram a ser realizados no SML de Cachoeiro de Itapemirim, segundo a PCIES. Confira os nomes: 
Mulheres: 
  1. Adair Antônia Fernandes Medeiro 
  2. Denise Beraldes Mendes
  3. Flávia Barbosa Almeida 
  4. Gilda Hastemreitez Leite
  5. Lorena Moraes Miguel
  6. Luzia Catarina de Souza Gonçalves
  7. Rosa Tome Poldi
  8. Ester Santána dos Santos
  9. Heloiza Cornelio Pastor (menina de oito anos)
  10. Regina Montella Vançato (idosa)
  11. Denise Ramos Vançato (adolescente)
Homens:
  1. Antonio Marcos Fernandes de Souza
  2. Davi Gomes da Silva
  3. Nelson Martins
  4. Rodrigo Moraes Miguel
  5. Sergio Luiz de Souza
  6. João Carlos Alves Ferreira
  7. Leonardo Fernandes Medeiros de Souza (menino)

Apiacá

  1. Clara Treggi Moutinho
  2. José Ricardo de Oliveira Queiroz
Dos vinte nomes, cinco ainda aguardavam liberação no SML: Ester Santana dos Santos e João Carlos Alves Ferreira aguardam somente liberação, e outras três pessoas precisam de liberação judicial porque não possuem parentes: Regina Montella Vançato (idosa), Denise Ramos Vançato (adolescente) e Leonardo Fernandes Medeiros de Souza (menino).

Orientação da Polícia Científica:

A Polícia Científica do Espírito Santo orienta que possíveis familiares compareçam ao local para iniciar o processo de checagem da identidade e liberação. Endereço: Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, localizado na rua Deodoro da Fonseca, nª 02, bairro Independência, Cachoeiro de Itapemirim/ES. CEP 29306-329.

Atualização

26/03/2024 - 7:49
A Polícia Científica atualizou a lista com a identificação das pessoas que morreram em decorrência da chuva no último fim de semana no Sul do Espírito Santo, que passou a contar com vinte nomes na manhã desta terça-feira (26).

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