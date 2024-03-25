Polícia divulga lista com nomes das vítimas das chuvas no Sul do ES

- Adair Antônia Fernandes Medeiro
- Denise Beraldes Mendes
- Flávia Barbosa Almeida
- Gilda Hastemreitez Leite
- Lorena Moraes Miguel
- Luzia Catarina de Souza Gonçalves
- Rosa Tome Poldi
- Ester Santána dos Santos
- Heloiza Cornelio Pastor (menina de oito anos)
- Regina Montella Vançato (idosa)
- Denise Ramos Vançato (adolescente)
- Antonio Marcos Fernandes de Souza
- Davi Gomes da Silva
- Nelson Martins
- Rodrigo Moraes Miguel
- Sergio Luiz de Souza
- João Carlos Alves Ferreira
- Leonardo Fernandes Medeiros de Souza (menino)
Apiacá
- Clara Treggi Moutinho
- José Ricardo de Oliveira Queiroz
Orientação da Polícia Científica:
A Polícia Científica do Espírito Santo orienta que possíveis familiares compareçam ao local para iniciar o processo de checagem da identidade e liberação. Endereço: Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, localizado na rua Deodoro da Fonseca, nª 02, bairro Independência, Cachoeiro de Itapemirim/ES. CEP 29306-329.