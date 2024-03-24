A destruição na casa onde 5 pessoas morreram em Mimoso do Sul; veja vídeo

Imagens do repórter de A Gazeta Vinicius Zagoto mostram o rastro de destruição na casa onde cinco pessoas morreram após o imóvel ser atingidos pela enchente em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Ainda com lama e marcas da água que chegou até o teto do segundo andar, o local realizava atendimento a pessoas com deficiência.
As vítimas com idades entre 18 e 50 anos, que não conseguiram sair antes do resgate, estavam em uma das unidades da instituição Casa Reviver. No local, que fica próximo a um rio, é possível ver objetos pessoais deixados para trás, como caixas de primeiros socorros e uma cadeira de rodas, além de muita lama por cômodos completamente danificados.
A instituição Casa Reviver possui nove unidades no município, sendo que cinco delas foram afetadas elas fortes chuvas no município.