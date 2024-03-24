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Chuva no ES

A destruição na casa onde 5 pessoas morreram em Mimoso do Sul; veja vídeo

Imóvel faz parte de uma das unidades da Casa Reviver e era destinado a pacientes com deficiência; volume de água foi tão grande que chegou ao teto do segundo andar do imóvel

Publicado em 24 de Março de 2024 às 17:21

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

24 mar 2024 às 17:21
Imagens do repórter de A Gazeta Vinicius Zagoto mostram o rastro de destruição na casa onde cinco pessoas morreram após o imóvel ser atingidos pela enchente em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Ainda com lama e marcas da água que chegou até o teto do segundo andar, o local realizava atendimento a pessoas com deficiência. 
As vítimas com idades entre 18 e 50 anos, que não conseguiram sair antes do resgate, estavam em uma das unidades da instituição Casa Reviver. No local, que fica próximo a um rio, é possível ver objetos pessoais deixados para trás, como caixas de primeiros socorros e uma cadeira de rodas, além de muita lama por cômodos completamente danificados.
A instituição Casa Reviver possui nove unidades no município, sendo que cinco delas foram afetadas elas fortes chuvas no município.

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Chuva no ES: 5 mortos em Mimoso do Sul estavam em casa para pessoas com deficiência (PCD)

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