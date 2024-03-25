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Tentou tranquilizar

Aposentada enviou áudio para a família antes de morrer em Mimoso do Sul

Gilda Hastemreitez, de 50 anos, estava na casa para pessoas com deficiência há poucos dias para poder receber tratamento adequado por estar acamada

Publicado em 25 de Março de 2024 às 17:36

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

25 mar 2024 às 17:36
Gilda é uma das pessoas que morreu na casa para pessoas com deficiência e mandou um áudio antes da chuva destruir o local onde morava.
Gilda é uma das pessoas que morreu na casa para pessoas com deficiência e mandou um áudio antes da chuva destruir o local onde morava. Crédito: Vinicíus Zagoto
Carinhosa, alegre, forte e a vida dos irmãos. Essas são quatro das inúmeras qualidades citadas por familiares de Gilda Hastemreitez Leite, de 50 anos, uma das 17 vítimas devido às fortes chuvas em Mimoso do Sul, na região Sul do Espírito Santo.
A preocupação com o próximo também era presente no dia a dia dela. Tanto que durante o temporal ela se preocupou em mandar um áudio para tranquilizar a família enquanto a chuva caía com força. 
"Aqui está o maior temporal, com estalo e relâmpago, aí eu perguntei a menina, se encher, o que ela eles fazem? Aí eles falaram que pega a gente e leva para a casinha mais alta, entendeu?"
Gilda Hastemreitez Leite - Vítima da chuva em Mimoso, durante o temporal
A vítima do desastre natural era enfermeira aposentada e morava na casa inclusiva para pessoas com deficiência, onde também morreram outras quatro pessoas. Gilda estava no local há poucos dias para receber tratamento mais adequado por estar acamada há dois anos.
Apesar da condição, Gelcimar Hastemreitez, irmão da vítima, contou para a reportagem de A Gazeta, que Gilda via a vida sempre com força e nunca se abateu por problemas. A entrevista aconteceu nesta segunda-feira (25), durante velório da vítima. 
Aposentada enviou áudio para a família antes de morrer em Mimoso do Sul
“Ela ligou para nossa irmã na sexta animada pedindo para fazer uma torta para ela. Gilda só vivia cantando e sorrindo devido a vários problemas que teve na vida. Era uma pessoa super especial e mesmo tendo passado por vários momentos complicados na vida, sempre foi guerreira”, afirmou o familiar.

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Um dos momentos mais difíceis, mas onde ela demonstrou sua força, segundo o irmão, foi quando ela deixou a carreira de lado para poder cuidar do filho com deficiência. Tempos depois ela enfrentou problemas de saúde que a deixaram impossibilitada de sair de cima da cama.
Apesar das situações, tudo que Gilda conseguia ver na vida era felicidade no meio das dificuldades. “Ela não andava, mas era consciente e alegre. Nossa esperança era que ela voltasse para casa", frisou Gelcimar.

Notícia da morte

Com toda a cidade sem conseguir se comunicar, a filha e o irmão de Gilda se deslocaram de carro para Mimoso do Sul para buscar notícias sobre ela. Entretanto, no meio do caminho a informação chegou a eles. "A coordenadora da clínica ligou para avisar que ela morreu. Foi um desespero e eu perguntei várias vezes se era verdade mesmo", enfatizou.
"A tristeza maior é que minha irmã viu a morte chegando, infelizmente, não teve irmão ninguém para socorrer e do jeito que meu irmão encontrou ela lá, foi uma coisa muito triste"
Gelcimar Hastemreitez - Irmão de Gilda
Agora a família se une para conseguir superar a perda, além de amparar a filha de Gilda, que já perdeu o pai, o irmão e agora a mãe. 

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