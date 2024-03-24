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Tragédia

Polícia monta força-tarefa para identificar corpos em Mimoso do Sul

Corpos das vítimas da chuva estão sendo levados para uma capela mortuária no centro da cidade

Publicado em 24 de Março de 2024 às 15:29

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

24 mar 2024 às 15:29
Polícia Civil monta força-tarefa para identificar corpos em Mimoso do Sul
Viatura em Mimoso do Sul Crédito: Fernando Madeira
A Polícia Científica realiza uma força-tarefa para identificação das pessoas que morreram nas enchentes em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Neste domingo (24), os corpos encontrados estão sendo levados para uma capela mortuária no centro da cidade, onde familiares estão reconhecendo os corpos.
Segundo informações do repórter de A Gazeta Vinícius Zagoto, todos os corpos que estão no local já foram reconhecidos pelos familiares, mas aguardam liberação.
Magno Fernandes de Souza, 32 anos, leiturista de energia, era um dos moradores que estavam no local em busca de familiares. Ele perdeu o pai Antônio Marcos Fernandes de Souza, de 55 anos, aposentado.
Magno Fernandes de Souza, 32 anos,  perdeu o pai Antônio Marcos Fernandes de Souza, de 55 anos, aposentado. Crédito: Fernando Madeira
Magno Fernandes de Souza, 32 anos, leiturista de energia, era um dos moradores que estavam no local em busca de familiares. Ele perdeu o pai, Antônio Marcos Fernandes de Souza, de 55 anos, aposentado.
“Fiz tudo. Ajudei ele a subir as coisas. Ele provavelmente dormiu. Quando eu cheguei, ele estava bem sonolento. Eu falei com ele: 'Pai, vamoa lá pra casa'. Ele teimou comigo, falou que não. Eu abri a porta e falei: 'Pai, sobe para o terceiro andar pelo menos'. Ele falou: ‘Deixa comigo. Pode ir, que, subindo a água, eu vou subir’ [...] Quando eu cheguei lá na casa dele, a porta estava trancada, teve que quebrar a porta. Ele tava caído de bruços atrás da porta”, relata o morador.
Até a tarde deste domingo (24), 16 mortes provocadas pela chuva haviam sido confirmadas no Sul do Espírito Santo, de acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual às 11h.

Correção

25/03/2024 - 8:00
A versão anterior desta matéria informava que a Polícia Civil estaria realizando o trabalho de tentar identificar vítimas que perderam a vida na enchente em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, mas o correto é que esse trabalho está sendo feito pela Polícia Científica. O título e o texto foram corrigidos.

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