Polícia monta força-tarefa para identificar corpos em Mimoso do Sul

Segundo informações do repórter de A Gazeta Vinícius Zagoto, todos os corpos que estão no local já foram reconhecidos pelos familiares, mas aguardam liberação.

Magno Fernandes de Souza, 32 anos, leiturista de energia, era um dos moradores que estavam no local em busca de familiares. Ele perdeu o pai, Antônio Marcos Fernandes de Souza, de 55 anos, aposentado.

“Fiz tudo. Ajudei ele a subir as coisas. Ele provavelmente dormiu. Quando eu cheguei, ele estava bem sonolento. Eu falei com ele: 'Pai, vamoa lá pra casa'. Ele teimou comigo, falou que não. Eu abri a porta e falei: 'Pai, sobe para o terceiro andar pelo menos'. Ele falou: ‘Deixa comigo. Pode ir, que, subindo a água, eu vou subir’ [...] Quando eu cheguei lá na casa dele, a porta estava trancada, teve que quebrar a porta. Ele tava caído de bruços atrás da porta”, relata o morador.