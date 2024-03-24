Aposentada de 73 anos é resgatada com água no pescoço em Mimoso do Sul

Neste domingo (24), uma dessas pessoas foi a aposentada Rutneia Sales, de 73 anos, que foi ver o estado de sua casa, onde mora há 50 anos, perto do rio. Ela diz que foi a primeira vez que viu o município nessa situação.

Na noite de sexta-feira (22), depois que começou a chover forte, a casa foi tomada pela água. Por volta das 22 horas, um vizinho de barco a resgatou quando estava com água do pescoço. Ela conta que chegou a beber água suja na hora do salvamento. Após ser retirada, ela se abrigou na casa de um parente no alto do morro.