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Chuva no ES

Aposentada de 73 anos é resgatada com água no pescoço em Mimoso do Sul

Moradora do município há 50 anos, Rutneia Sales voltou neste domingo (24) para ver como estava sua casa após enchente que atingiu cidade de sexta (22) para sábado (23)

Publicado em 24 de Março de 2024 às 13:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2024 às 13:30
Rutneia Sales, 73, aposentada teve casa destruída pela chuva
Rutneia Sales, 73, aposentada teve casa destruída pela chuva Crédito: Fernando Madeira
Com a água baixando depois da enchente que deixou ao menos 16 mortos no Sul do Espírito Santo, alguns moradores de Mimoso do Sul, uma das cidades mais atingidas pelas fortes chuvas no fim de semana, começam a voltar para suas residências para contabilizar o que foi perdido e, também, começar a limpeza. 
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Neste domingo (24), uma dessas pessoas foi a aposentada Rutneia Sales, de 73 anos, que foi ver o estado de sua casa, onde mora há 50 anos, perto do rio. Ela diz que foi a primeira vez que viu o município nessa situação. 
Rutneia Sales, 73, aposentada teve casa destruída pela chuva
Rutneia Sales mostra pertences tomados pela lama Crédito: Fernando Madeira
Na noite de sexta-feira (22), depois que começou a chover forte, a casa foi tomada pela água. Por volta das 22 horas, um vizinho de barco a resgatou quando estava com água do pescoço. Ela conta que chegou a beber água suja na hora do salvamento. Após ser retirada, ela se abrigou na casa de um parente no alto do morro. 
"A gente sempre morou perto do rio e a água nunca subiu como agora. Reformamos a casa há 10 anos e perdemos tudo. Não peguei documento nem nada, está tudo molhado. Agora é limpar a casa. Vamos vencer, porque não perdemos a vida. Se Deus quiser, vamos conquistar tudo de novo"
Rutneia Sales - Aposentada
Rutneia Sales, 73, aposentada teve casa destruída pela chuva
Casa de Rutneia Sales, 73, foi destruída pela chuva Crédito: Fernando Madeira

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