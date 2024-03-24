Volume de água na Cachoeira da Matilde em Alfredo Chaves impressiona

O volume de água da cachoeira de Matilde, em Alfredo Chaves, na Região Serrana, após a chuva forte impressionou até quem é acostumado a frequentar o local. O registro foi feito neste sábado (23).
Paulo Rocha é instrutor de rapel no local há seis anos e esteve na cachoeira para avaliar a estrutura por causa da chuva. “Já teve volume de água grande, mas igual esse daí não. É uma coisa inédita pra mim ”,contou.
A Cachoeira de Matilde é, na verdade, um conjunto de quedas que se formam no Rio Benevente, sendo que a maior tem 70 metros de altura.