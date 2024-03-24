Chuva: 80% de Bom Jesus do Norte foi comprometido, diz Defesa Civil

A Defesa Civil de Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo, ainda contabiliza os estrados deixados pela enchente na noite de sexta-feira (22). Segundo o coordenador do órgão no município, Carlos José Vieira, 80% da cidade sofreu danos e estradas seguem interditadas.

Em entrevista neste domingo (24) ao repórter da TV Gazeta Sul, Matheus Passos, Vieira disse que a situação, apesar de caótica, está controlada. A prefeitura estima que 3 mil moradores estão fora de casa. Destas, 64 pessoas estão em abrigo.

Estragos em Bom Jesus do Norte Crédito: Matheus Passos

“80% do município está comprometido. O centro, o bairro Silvana, Grande Vitória e Sebastião foram extremamente comprometidos devido ao grande volume de chuva, que ultrapassou os 304 milímetros momentaneamente. Há estradas rurais ainda interditadas e a ES 297, que cedeu”, disse o coordenador da Defesa Civil. O acesso à cidade é feito por São José do Calçado e Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro.

No momento do rompimento da estrada, que liga a cidade à Apiacá, um carro com quatro pessoas de uma família caiu. Todos foram resgatados com vida.