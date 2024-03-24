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Estragos

Chuva: 80% de Bom Jesus do Norte foi comprometido, diz Defesa Civil

Rodovia ES 297 está interditada após parte da rodovia ceder com as fortes chuvas

Publicado em 24 de Março de 2024 às 12:35

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 mar 2024 às 12:35
A Defesa Civil de Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo, ainda contabiliza os estrados deixados pela enchente na noite de sexta-feira (22). Segundo o coordenador do órgão no município, Carlos José Vieira, 80% da cidade sofreu danos e estradas seguem interditadas.
Em entrevista neste domingo (24) ao repórter da TV Gazeta Sul, Matheus Passos, Vieira disse que a situação, apesar de caótica, está controlada. A prefeitura estima que 3 mil moradores estão fora de casa. Destas, 64 pessoas estão em abrigo.
LBom Jesus do Norte
Estragos em Bom Jesus do Norte Crédito: Matheus Passos
“80% do município está comprometido. O centro, o bairro Silvana, Grande Vitória e Sebastião foram extremamente comprometidos devido ao grande volume de chuva, que ultrapassou os 304 milímetros momentaneamente. Há estradas rurais ainda interditadas e a ES 297, que cedeu”, disse o coordenador da Defesa Civil. O acesso à cidade é feito por São José do Calçado e Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro. 
No momento do rompimento da estrada, que liga a cidade à Apiacá, um carro com quatro pessoas de uma família caiu. Todos foram resgatados com vida.
Além do apoio de outros municípios, a Defesa Civil informou que o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) fez limpeza das barreiras da ES 484.

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