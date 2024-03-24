Sobe para 17 o número de mortes pelas chuvas no Sul do ES

Chuva deixa rastro de destruição em Mimoso do Sul Crédito: Fernando Madeira

Subiu para 17 o número de mortos em decorrência das fortes chuvas que atingem o Espírito Santo desde a noite de sexta-feira (22). Conforme dados da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec) no início da noite deste domingo (24), foram confirmados 15 óbitos em Mimoso do Sul e dois em Apiacá.

O coordenador estadual adjunto da Defesa Civil, o tenente-coronel Benicio Ferrari Junior, informou que em Mimoso do Sul a água já está baixando e, com isso, as equipes estão conseguindo acessar mais áreas. "Nesse trabalho de acessar mais locais, a contagem de óbitos cresceu. Vamos seguir nos trabalhos para acessar todas as vítimas”, diz.