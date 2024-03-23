Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Situação crítica

Volume de chuva em cidade do ES atinge nível extremo com mais de 300 mm

Estado já tem mais de 100 pessoas desalojados devido às severas chuvas que atingem o território capixaba

Publicado em 23 de Março de 2024 às 09:10

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

23 mar 2024 às 09:10
O alerta vermelho emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para Espírito Santo se concretizou em pelo menos nove dos 31 municípios capixabas listados pelo órgão. A previsão para estes locais era de chuva acima de 100 mm, mas em algumas cidades o nível chegou a quase triplicar. Em Bom Jesus do Norte, por exemplo, o acumulado em intervalo de 24 horas foi de 304.2 milímetros, um nível totalmente expressivo.
A informação é do Boletim Extraordinário da Defesa Civil estadual atualizado às 11h deste sábado (23). No aviso anterior do órgão, divulgado às 6h, o volume medido era 295.4 mm. 
Por causa da situação, todas as bases do Corpo de Bombeiros capixaba se deslocaram para as localidades para ajudar a população. O Espírito Santo já tem mais de 100 pessoas desalojadas devido às severas chuvas que atingem o Estado.
Veja abaixo o volume de chuva em 24 horas registrado nas cidades mais afetadas:
  1. Bom Jesus do Norte: 304.2 mm
  2. Mimoso do Sul: 231.8 mm
  3. Muniz Freire:  196.4 mm
  4. Alegre: 161.25 mm
  5. Guaçui: 153.61 mm
  6. Rio Novo do Sul 151.8 mm
  7. Vargem Alta: 150.6 mm
  8.  Jerônimo Monteiro: 139.23 mm
  9. São José do Calçado: 132 mm

Atualização

23/03/2024 - 11:49
A Defesa Civil divulgou novo boletim sobre as chuvas no ES e informou que a cidade de Bom Jesus do Norte ultrapassou o volume de 300 milímetros de chuva em intervalo de 24 horas. O título e o texto foram atualizados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

alagamento Alegre chuva Clima Guaçuí Mimoso do Sul Rio Novo do Sul Bom Jesus do Norte Sul Inundação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Segundo a prefeitura, foram feitos testes visuais e também o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento
Posto de combustíveis de Cachoeiro é autuado pelo Procon por irregularidade em bomba
Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica
Manami Ocean Living
Mercado imobiliário de luxo bate recordes e impulsiona crescimento do alto padrão no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados