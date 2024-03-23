Volume de chuva em cidade do ES atinge nível extremo com mais de 300 mm

O alerta vermelho emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para Espírito Santo se concretizou em pelo menos nove dos 31 municípios capixabas listados pelo órgão. A previsão para estes locais era de chuva acima de 100 mm, mas em algumas cidades o nível chegou a quase triplicar. Em Bom Jesus do Norte, por exemplo, o acumulado em intervalo de 24 horas foi de 304.2 milímetros, um nível totalmente expressivo.
A informação é do Boletim Extraordinário da Defesa Civil estadual atualizado às 11h deste sábado (23). No aviso anterior do órgão, divulgado às 6h, o volume medido era 295.4 mm.
Por causa da situação, todas as bases do Corpo de Bombeiros capixaba se deslocaram para as localidades para ajudar a população. O Espírito Santo já tem mais de 100 pessoas desalojadas devido às severas chuvas que atingem o Estado.
Veja abaixo o volume de chuva em 24 horas registrado nas cidades mais afetadas:
- Bom Jesus do Norte: 304.2 mm
- Mimoso do Sul: 231.8 mm
- Muniz Freire: 196.4 mm
- Alegre: 161.25 mm
- Guaçui: 153.61 mm
- Rio Novo do Sul 151.8 mm
- Vargem Alta: 150.6 mm
- Jerônimo Monteiro: 139.23 mm
- São José do Calçado: 132 mm
Atualização
23/03/2024 - 11:49
A Defesa Civil divulgou novo boletim sobre as chuvas no ES e informou que a cidade de Bom Jesus do Norte ultrapassou o volume de 300 milímetros de chuva em intervalo de 24 horas. O título e o texto foram atualizados.