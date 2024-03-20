Grande perigo: ES recebe alerta vermelho para chuva forte no fim de semana

Parte do Espírito Santo
foi classificada com um alerta vermelho (grande perigo), o maior na classificação de risco do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), devido ao risco de chuva forte a partir desta sexta-feira (22). O órgão destaca que o volume total de chuva pode passar dos 100 mm por dia em 31 cidades. A mudança no tempo no Estado é provocada pela chegada de uma frente fria
. Confira a lista completa abaixo:
O Inmet prevê chuva superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia, com ventos superiores a 100 km/h, entre sexta-feira (22) e domingo (24). O risco é considerado alto para danos em edificações, corte de energia elétrica, de queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário.