Grande perigo: ES recebe alerta vermelho para chuva forte no fim de semana

A equipe da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari conseguiu identificar o ônibus em que ele viajava e interceptou o veículo em Vila Velha, onde foi realizada a prisão. O suspeito, que não teve o nome divulgado, já responde por outros crimes na Justiça, como tráfico de drogas. Ele foi autuado por tentativa de latrocínio e encaminhado ao sistema prisional.