Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Guerra do tráfico

Polícia investiga se Marujo está dando ordens de mortes mesmo preso

Assassinatos em Itararé em dois dias seguidos acendem alerta sobre retomada de conflitos entre facções criminosas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2024 às 14:52

Publicado em 11 de Abril de 2024 às 14:52

As duas mortes em dois dias seguidos no bairro Itararé, em Vitória, acendem um alerta para a segurança pública na Capital. Os assassinatos ocorreram há pouco mais de um mês desde a prisão de Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, que era o traficante mais procurado do Espírito Santo e líder do Primeiro Comando de Vitória (PCV). A facção criminosa tem como principal área de atuação o bairro da Penha e disputa com o Terceiro Comando Puro (TCP), o tráfico da região de Itararé.
O secretário de Estado da Segurança Pública, Eugênio Ricas, diz que ainda é cedo para afirmar que as mortes são resultados da disputa entre as facções, mas que uma das linhas de investigação considera a possibilidade de que Marujo possa estar dando ordens para execuções mesmo estando preso.
"É possível que o Marujo esteja dando ordens dentro do presídio. Isso a gente não pode afirmar com 100% de certeza. A Polícia Civil faz um trabalho de investigação. A nossa subsecretaria de inteligência também monitora esse cenário para que a gente tenha meios para evitar novos banhos de sangue", explicou Ricas.
Policia investiga se Marujo está dando ordens de mortes mesmo preso

+ Detalhes

A colunista Vilmara Fernandes, de A Gazeta, narra em primeira mão outras possibilidades do que pode estar por trás dos primeiros assassinatos após a prisão de Marujo e como os crimes acendem alerta total para as autoridades.
► Clique aqui para ler a coluna

Os mortos

A CRONOLOGIA RECENTE

  • No dia 9 de abril, Marcos Vinícius Vieira Cravo, 25 anos, morreu durante tiroteio na pracinha do bairro Itararé. Os disparos foram efetuados por dois homens que estavam em um carro, segundo testemunhas.

  • Um dia depois, na quarta-feira (10), um outro homem foi assassinado em Itararé, na Escadaria Santa Júlia,. O crime aconteceu por volta das 13h e pode ter ligação com o homicídio de Marcos Vinícius.
     
  • Moradores da região acreditam que a facção que lidera o tráfico em Itararé, o TCP, e vive uma guerra histórica com a facção vizinha, o PCV, no bairro da Penha, está em um novo conflito.

  • Na semana passada, outros dois homens  foram mortos em um intervalo de quatro horas em áreas de atuação das facções. O primeiro no bairro Bonfim e o segundo em Itararé. Moradores dessas regiões temem pela insegurança generalizada.

  • Em outubro e novembro do ano passado, a polícia prendeu Luan e Gabriel Faria, conhecidos como irmãos Vera, líderes do tráfico de Itararé. Mas outro dos irmãos, Bruno Vera, segue foragido.

A resposta policial

Eugênio Ricas, secretário de Estado da Segurança Pública
Eugênio Ricas, secretário de Estado da Segurança Pública Crédito: Fernando Estevão
O chefe da Segurança Pública do Espírito Santo destaca o trabalho das polícia Civil e Militar e reforça a importância das prisões de lideranças do tráfico de drogas já registradas nos últimos meses. "A Polícia Militar tem feito um trabalho importante de saturação da área, dando segurança aos moradores. A Polícia Civil faz um trabalho de investigação robusta e o objetivo é continuar prendendo essas lideranças", finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Sesp Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
4 erros financeiros que podem fechar a sua empresa no primeiro ano
Imagem de destaque
Presença de mulheres no quadro da Petrobras no ES triplica em 4 anos
Todos os espetáculos são gratuitos e acontecem em praças, espaços culturais e escolas
Grupo Z celebra 30 anos com circulação gratuita de “O Grande Circo Ínfimo” no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados