Polícia investiga se Marujo está dando ordens de mortes mesmo preso

O secretário de Estado da Segurança Pública, Eugênio Ricas, diz que ainda é cedo para afirmar que as mortes são resultados da disputa entre as facções, mas que uma das linhas de investigação considera a possibilidade de que Marujo possa estar dando ordens para execuções mesmo estando preso.

"É possível que o Marujo esteja dando ordens dentro do presídio. Isso a gente não pode afirmar com 100% de certeza. A Polícia Civil faz um trabalho de investigação. A nossa subsecretaria de inteligência também monitora esse cenário para que a gente tenha meios para evitar novos banhos de sangue", explicou Ricas.

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+ Detalhes A colunista Vilmara Fernandes, de A Gazeta, narra em primeira mão outras possibilidades do que pode estar por trás dos primeiros assassinatos após a prisão de Marujo e como os crimes acendem alerta total para as autoridades.

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Os mortos

A CRONOLOGIA RECENTE



No dia 9 de abril, Marcos Vinícius Vieira Cravo, 25 anos, morreu durante tiroteio na pracinha do bairro Itararé . Os disparos foram efetuados por dois homens que estavam em um carro, segundo testemunhas.





Um dia depois, na quarta-feira (10), um outro homem foi assassinado em Itararé, na Escadaria Santa Júlia,. O crime aconteceu por volta das 13h e pode ter ligação com o homicídio de Marcos Vinícius.





Moradores da região acreditam que a facção que lidera o tráfico em Itararé, o TCP, e vive uma guerra histórica com a facção vizinha, o PCV, no bairro da Penha, está em um novo conflito .





Na semana passada, outros dois homens foram mortos em um intervalo de quatro horas em áreas de atuação das facções. O primeiro no bairro Bonfim e o segundo em Itararé. Moradores dessas regiões temem pela insegurança generalizada.





Em outubro e novembro do ano passado, a polícia prendeu Luan e Gabriel Faria, conhecidos como irmãos Vera, líderes do tráfico de Itararé. Mas outro dos irmãos, Bruno Vera, segue foragido.



A resposta policial

Eugênio Ricas, secretário de Estado da Segurança Pública Crédito: Fernando Estevão