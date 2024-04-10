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Em Itararé

Homem é assassinado a tiros em escadaria de Vitória

Segundo a polícia, a vítima desta quarta-feira (10) pode ser dona do carro utilizado em outro crime no bairro, ocorrido no dia anterior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2024 às 18:52

Publicado em 10 de Abril de 2024 às 18:52

DML
Sede do DML em Vitória para onde foi encaminhado a vítima assassinada em Itararé, nesta quarta-feira (10). Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem morreu a tiros na Escadaria Santa Júlia, localizada no bairro Itararé, em Vitória, nesta quarta-feira (10). O crime, que aconteceu por volta de 13h, pode ter ligação com o assassinato que ocorreu no mesmo bairro nesta terça-feira (9), conforme apuração da TV Gazeta. A identidade dele não foi divulgada. 
Isso porque a vítima pode ser a dona do carro utilizado pelos suspeitos da morte de Marcos Vinícius Vieira Cravo, de 25 anos. O jovem acabou morto quando duas pessoas atiraram de um veículo enquanto ele estava na pracinha de Itararé. Os disparos atingiram o peito e as costas e o levaram a morrer no local.
O caso desta quarta-feira (10) seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, segundo a Polícia Civil. “Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares”, contou.
A corporação pede à população para compartilhar informações sobre o caso. Elas podem ser feitas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. “As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações”, frisou. A Polícia Militar foi demandada para mais informações, mas informaram que a ocorrência continua em andamento. 

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