Homem é assassinado a tiros em escadaria de Vitória

Um homem morreu a tiros na Escadaria Santa Júlia, localizada no bairro Itararé, em Vitória, nesta quarta-feira (10). O crime, que aconteceu por volta de 13h, pode ter ligação com o assassinato que ocorreu no mesmo bairro nesta terça-feira (9), conforme apuração da TV Gazeta. A identidade dele não foi divulgada.
Isso porque a vítima pode ser a dona do carro utilizado pelos suspeitos da morte de Marcos Vinícius Vieira Cravo, de 25 anos. O jovem acabou morto quando duas pessoas atiraram de um veículo enquanto ele estava na pracinha de Itararé. Os disparos atingiram o peito e as costas e o levaram a morrer no local.
O caso desta quarta-feira (10) seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, segundo a Polícia Civil. “Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares”, contou.
A corporação pede à população para compartilhar informações sobre o caso. Elas podem ser feitas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. “As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações”, frisou. A Polícia Militar foi demandada para mais informações, mas informaram que a ocorrência continua em andamento.