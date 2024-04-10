Homem é assassinado a tiros em escadaria de Vitória

Sede do DML em Vitória para onde foi encaminhado a vítima assassinada em Itararé, nesta quarta-feira (10). Crédito: Carlos Alberto Silva

Isso porque a vítima pode ser a dona do carro utilizado pelos suspeitos da morte de Marcos Vinícius Vieira Cravo, de 25 anos. O jovem acabou morto quando duas pessoas atiraram de um veículo enquanto ele estava na pracinha de Itararé. Os disparos atingiram o peito e as costas e o levaram a morrer no local.

O caso desta quarta-feira (10) seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, segundo a Polícia Civil. “Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares”, contou.