Jovem de 25 anos morre após ser baleado nas costas e no peito em Vitória

Marcos Vinícius Vieira cravo, 25 anos, morreu baleado na pracinha de Itararé, em Vitória. Crédito: Arquivo Pessoal

Um homem de 25 anos, identificado como Marcos Vinícius Vieira Cravo, morreu durante tiroteio na pracinha do bairro Itararé, em Vitória, na tarde desta terça-feira (9). A vítima tinha voltado do hospital, onde deixou a companheira e o filho de dois meses, quando as balas atingiram o peito e as costas do jovem. Os disparos foram efetuados por dois homens que estavam em um carro, segundo testemunhas.

A vítima, que nasceu e cresceu na região, tinha envolvimento com o tráfico de Itararé, conforme familiares informaram ao repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta. No local, foram encontradas 20 cápsulas, todas recolhidas pela polícia. Devido à situação, alguns estabelecimentos fecharam as portas com medo de uma nova ocorrência.

Uma mulher, de 42 anos, que passava pela regão onde ocorreram os disparos para ir ao supermercado, também acabou baleada. Ela foi encaminhada para o Hospital de Urgência e Emergência (o antigo Hospital São Lucas).

Supermercado localizado na pracinha de Itararé fechou as portas durante o tiroteio, em Vitória. Crédito: Reprodução | Redes Sociais