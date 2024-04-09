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No meio da tarde

Jovem de 25 anos morre após ser baleado nas costas e no peito em Vitória

Marcos Vinícius Vieira Cravo foi morto no bairro Itararé, na tarde desta terça-feira (9), após deixar o filho e companheira no hospital
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

09 abr 2024 às 17:20

Publicado em 09 de Abril de 2024 às 17:20

Marcos Vinícius Vieira cravo, 25 anos, morreu baleado na pracinha de Itararé, em Vitória.
Marcos Vinícius Vieira cravo, 25 anos, morreu baleado na pracinha de Itararé, em Vitória. Crédito: Arquivo Pessoal
Um homem de 25 anos, identificado como Marcos Vinícius Vieira Cravo, morreu durante tiroteio na pracinha do bairro Itararé, em Vitória, na tarde desta terça-feira (9). A vítima tinha voltado do hospital, onde deixou a companheira e o filho de dois meses, quando as balas atingiram o peito e as costas do jovem. Os disparos foram efetuados por dois homens que estavam em um carro, segundo testemunhas. 
A vítima, que nasceu e cresceu na região, tinha envolvimento com o tráfico de Itararé, conforme familiares informaram ao repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta. No local, foram encontradas 20 cápsulas, todas recolhidas pela polícia. Devido à situação, alguns estabelecimentos fecharam as portas com medo de uma nova ocorrência. 
Uma mulher, de 42 anos, que passava pela regão onde ocorreram os disparos para ir ao supermercado, também acabou baleada. Ela foi encaminhada para o Hospital de Urgência e Emergência (o antigo Hospital São Lucas).
Supermercado localizado na pracinha de Itararé fechou as portas durante o tiroteio no bairro Itararé, em Vitória.
Supermercado localizado na pracinha de Itararé fechou as portas durante o tiroteio, em Vitória. Crédito: Reprodução | Redes Sociais
A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão atual do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). "O corpo da vítima será encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares. Somente após a conclusão das diligências em andamento, teremos mais informações sobre o caso e possíveis detenções", destacou. 

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