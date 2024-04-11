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Mãe pede ajuda para encontrar jovem que desapareceu em Marilândia

Thamyris Alexandra Virgulino Pascoal, de 18 anos, disse à família que ia dormir na casa de uma amiga; ela está desaparecida desde a madrugada de terça-feira (9)
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

11 abr 2024 às 17:44

Publicado em 11 de Abril de 2024 às 17:44

Thamyris Alexandra Virgulino Pascoal está desaparecida desde a madrugada da última terça-feira (9); ela é moradora do bairro Santa Cecília, em Marilândia
Thamyris Alexandra Virgulino Pascoal está desaparecida desde a madrugada da última terça-feira (9); ela é moradora do bairro Santa Cecília, em Marilândia Crédito: Acervo pessoal

Atualização

12/04/2024 - 1:28
A mãe de Thamyris Alexandra Virgulino Pascoal, de 18 anos, busca por notícias sobre o paradeiro da filha, que está desaparecida desde a madrugada da última terça-feira (9). Moradora do bairro Santa Cecília, em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, a disse à família que ia dormir na casa de uma amiga. Desde então, ela não foi mais vista. 
Em conversa com A Gazeta, Josiane Maria Virgulino, mãe de Thamyris, informou que a jovem estava ficando na casa de uma tia, na mesma cidade. Apesar disso, mãe e filha sempre mantinham contato. 
"Eu saí do meu serviço, passei na casa da tia dela, conversamos e estava tudo bem. Quando era 20h, ela disse para mim que ia dormir na casa de uma amiga e que voltaria para a casa da tia no outro dia. Questionei a situação, mas aceitei. Dei boa noite, falei para ela dormir com Deus e fui embora para a minha casa", relatou Josiane. 
No dia seguinte, logo pela manhã, Josiane enviou uma mensagem para a filha, como de costume. No entanto, Thamyris não respondia a mãe. 
"De início, não fiquei preocupada porque ela sempre ficava acordada até às 3h na casa dessa amiga. O tempo foi passando, deu 14h e ela não respondia [...] Foi aí que falei para a moça do meu serviço que ia sair atrás da minha filha, porque ela não era dessa de ficar sem me mandar mensagem"
Josiane Maria Virgulino - Mãe de Thamyris
Josiane então foi até a casa da amiga de Thamyris. Lá, ela perguntou se a filha estaria no local, mas a resposta foi negativa. 
À Josiane, a amiga de Thamyris disse que as duas foram para um local conhecido como "Morrão", com outros três jovens. Segundo a mãe, a filha e a amiga trocaram mensagem de texto até às 3h11 da madrugada de terça-feira (9). Depois desse horário, Thamyris não respondeu mais às mensagens da amiga. 
Ainda de acordo com Josiane, a filha e os outros jovens teriam ficado no "Morrão" até altas horas. Em certo momento, Thamyris, junto de outro jovem, foram comprar bebidas e voltaram para o "Morrão". Nisso, a jovem contou à amiga que iria sair com um rapaz. 
"Ela saiu com esse cara, sentido Córrego São Pedro. Ela mandou mensagem para a amiga dizendo que estava com esse rapaz", contou Josiane. 

Você viu?

A mãe da jovem registrou boletim de ocorrência do desaparecimento da filha junto à Polícia Civil. Segundo a corporação, as investigações e as diligências da Delegacia de Polícia de Marilândia estão em andamento, porém, até o momento, Thamyris não foi localizada.
Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação do paradeiro da jovem podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.
As pessoas que souberem de notícias da jovem, podem, ainda, entrar em contato direto com a mãe de Thamyris, pelo número 27 99695-3536 (Josiane). 

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