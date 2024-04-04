Mulher desaparece após sair de casa com o carro da tia em Aracruz

Fabrícia Pires Ramos está desaparecida desde o último domingo (31); ela saiu de carro da casa da tia, em Coqueiral de Aracruz Crédito: Acervo pessoal

Uma moradora de Aracruz , no Norte do Estado, está desaparecida desde o domingo de Páscoa (31). Segundo a família, Fabrícia Pires Ramos, de 44 anos, saiu de carro da casa da tia, em Coqueiral de Aracruz, na orla do município e, desde então, não foi mais vista.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela família junto à Polícia Civil , Fabrícia saiu com o veículo sem a autorização da tia, que só deu falta do automóvel quando chegou na residência. Eder Godoi Francisco, cunhado de Fabricia, disse que ela foi passar uma temporada em Coqueiral. Segundo ele, Fabrícia também tem uma residência em São Mateus, por isso, a família suspeitou que ela havia saído de Aracruz para ir até a própria casa.

"Como ela tem residência em São Mateus, a família suspeitou que ela pudesse ter ido para lá. Mas o tempo foi passando e nós não estávamos conseguindo contato com ela mais" Eder Godoi Francisco - Cunhado de Fabrícia

Por não conseguir contato, a família então ligou para amigos próximos que residem em São Mateus, solicitando que eles fossem até a casa de Fabrícia para verificar se ela estava por lá. No entanto, os conhecidos retornaram dizendo que não a encontraram.

Carro utilizado por dois suspeitos

A Gazeta, o cunhado da mulher informou que a família, preocupada com o paradeiro de Fabrícia, entrou em contato com policiais conhecidos em Aracruz. Após fornecerem características e a placa do carro aos agentes, ainda na noite de terça-feira (2), durante um patrulhamento da Em conversa com a reportagem de, o cunhado da mulher informou que a família, preocupada com o paradeiro de Fabrícia, entrou em contato com policiais conhecidos em Aracruz. Após fornecerem características e a placa do carro aos agentes, ainda na noite de terça-feira (2), durante um patrulhamento da Polícia Militar em Barra do Riacho, também em Aracruz, um veículo, com as mesmas similar e com a mesma placa, foi visto com dois indivíduos.

Questionada sobre o ocorrido, a PM confirmou a informação dita por Eder à reportagem, e acrescentou que os dois indivíduos em questão eram um adolescente de 17 anos e outro, que não foi identificado.

"Por se tratar de um veículo que estava em posse de uma mulher desaparecida desde o dia 31 de março, os militares começaram o acompanhamento utilizando sinais luminosos e sonoros, mas a ordem de parada não foi obedecida", informou a corporação.

Ainda de acordo com a PM, os dois suspeitos fugiram em alta velocidade até o momento em que o automóvel capotou em um ponto da rodovia ES 010. Eles fugiram por uma área de mata e não foram localizados.

Por onde anda Fabrícia?

Desde o desaparecimento, os parentes de Fabrícia tentam contato com ela por telefone celular, mas sem sucesso. Segundo Eder, ela trabalha com banho e tosa de animais de estimação em Aracruz, mas não exercia a atividade ultimamente.

Segundo a Polícia Civil, o fato segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Fabrícia, pode entrar em contato por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.