Dona de farmácia desaparece no Norte do ES; família pede ajuda

A comerciante Maria Geralda Miranda Magnago, de 59 anos, dona de uma farmácia em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, desapareceu após desembarcar de um ônibus, no município vizinho de Linhares, na quinta-feira (1º). A família e amigos estão há três dias percorrendo as duas cidades na tentativa de localizá-la.
Filha de Maria Geralda, a empresária Miguiane Magnago Pivetta, em entrevista ao G1 ES, ressaltou que a mãe é muito conhecida e querida por todos, mas afirmou que ela passa por um quadro depressivo atualmente e convive também com o transtorno bipolar.
"Ela tem familiares em Linhares, mas não tem costume de pegar ônibus para lá. Conseguimos imagens de câmeras de videomonitoramento que mostram ela subindo e descendo do ônibus por volta de 12h30, no ponto final do Centro de Linhares, e depois, não foi mais vista", lamenta Miguiane, acrescentando que o pai está desesperado com o sumiço de Maria Geralda.
Para Miguiane, a mãe pode ter pedido carona a um desconhecido ou estar perdida. "Já fizemos o boletim de desaparecimento na polícia e pedimos ajuda para quem possa ter visto ela por aí. Queremos encontrá-la o mais rápido possível. Nós estamos muito angustiados e a cada dia sem notícias ficamos mais aflitos", desabafou.
A Polícia Civil informou, em nota, que as investigações e as diligências da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares estão em andamento, porém até o momento a comerciante não foi localizada. "Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser repassadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas."
A família também divulgou o telefone 27 9 9955 0828 para quem tiver informações sobre Maria Geralda.
Com informações do G1 ES
Dona de farmácia desaparece no Norte do ES