Dona de farmácia desaparece no Norte do ES; família pede ajuda

Maria Geralda Miranda Magnago: comerciante de Sooretama está desaparecida desde o dia 1º Crédito: Acervo pessoal

A comerciante Maria Geralda Miranda Magnago, de 59 anos, dona de uma farmácia em Sooretama , no Norte do Espírito Santo , desapareceu após desembarcar de um ônibus, no município vizinho de Linhares , na quinta-feira (1º). A família e amigos estão há três dias percorrendo as duas cidades na tentativa de localizá-la.

Filha de Maria Geralda, a empresária Miguiane Magnago Pivetta, em entrevista ao G1 ES, ressaltou que a mãe é muito conhecida e querida por todos, mas afirmou que ela passa por um quadro depressivo atualmente e convive também com o transtorno bipolar.

"Ela tem familiares em Linhares, mas não tem costume de pegar ônibus para lá. Conseguimos imagens de câmeras de videomonitoramento que mostram ela subindo e descendo do ônibus por volta de 12h30, no ponto final do Centro de Linhares, e depois, não foi mais vista", lamenta Miguiane, acrescentando que o pai está desesperado com o sumiço de Maria Geralda.

Para Miguiane, a mãe pode ter pedido carona a um desconhecido ou estar perdida. "Já fizemos o boletim de desaparecimento na polícia e pedimos ajuda para quem possa ter visto ela por aí. Queremos encontrá-la o mais rápido possível. Nós estamos muito angustiados e a cada dia sem notícias ficamos mais aflitos", desabafou.

A Polícia Civil informou, em nota, que as investigações e as diligências da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares estão em andamento, porém até o momento a comerciante não foi localizada. "Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser repassadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br , onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas."

A família também divulgou o telefone 27 9 9955 0828 para quem tiver informações sobre Maria Geralda.

Com informações do G1 ES