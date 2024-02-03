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Policial persegue e atira em carro roubado, mas suspeito foge no ES

A ação, ocorrida na tarde de sexta-feira (2), foi flagrada por câmeras de videomonitoramento de empresas da região

Publicado em 03 de Fevereiro de 2024 às 16:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2024 às 16:26
Uma perseguição a um carro roubado assustou moradores do bairro Jardim Limoeiro, na Serra, na Grande Vitória, na tarde de sexta-feira (2). Toda a ação foi registrada por câmeras de videomonitoramento da região. Imagens mostram o suspeito dando marcha à ré no carro para fugir de um policial civil à paisana, que correu atrás do veículo. Para tentar forçar o motorista a parar, o policial atirou nas rodas do carro.
A perseguição aconteceu pouco antes das 14h de sexta-feira (2). Depois de dar ré no carro, o motorista entrou na rua Nelcy Lopes Vieira.
"Parecia cena de um filme, um bangue-bangue. Estava trabalhando dentro da minha empresa e demorei a entender que eram barulhos de tiros. Achei que pudesse ser barulho de alguma ferramenta", contou um mecânico que trabalha perto do local.
Mesmo com os tiros, o motorista continuou resistindo à abordagem. Um outro carro fechou a rua para impedi-lo de passar. De acordo com moradores, o suspeito seguiu em alta velocidade, colocando em risco a vida de outros condutores e pedestres que estavam na região.
Ninguém ficou ferido. O vidro de um outro carro que estava passando pela região também foi atingido.
Segundo a polícia, o carro foi recuperado e o suspeito já foi identificado, mas até a publicação desta reportagem não havia sido preso.
Com informações do g1 ES

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