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Adolescente some após sair da casa dos avós na zona rural de Pinheiros

Samanta Teixeira de Oliveira Teodoro, de 14 anos, está desaparecida desde o dia 22 de março, quando deixou o Assentamento Maria Olinda I, para ir ao distrito de São João do Sobrado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2024 às 16:41

Publicado em 02 de Abril de 2024 às 16:41

Samanta Teixeira de Oliveira Teodoro desapareceu após sair da casa dos avós, no Assentamento Maria Olinda I, para ir ao distrito de São João do Sobrado, em Pinheiros
Samanta Teixeira de Oliveira Teodoro está desaparecida desde o dia 22 de março; adolescente saiu da casa dos avós Crédito: Acervo pessoal
Há dez dias, a família de Samanta Teixeira de Oliveira Teodoro busca por notícias sobre o paradeiro da adolescente. A estudante, de 14 anos, está desaparecida desde o dia 22 de março, quando saiu da casa dos avós, no Assentamento Maria Olinda I, para ir ao distrito de São João do Sobrado, ambos os endereços localizados na zona rural de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. Desde então, a menina não foi mais vista. 
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, Jocilene de Oliveira Teodoro, tia de Samanta, informou que, no dia 22 de março, a adolescente saiu da casa dos avós, com quem reside, para ir ao distrito de São João do Sobrado junto de uma colega. No entanto, na hora de voltar para casa, Samanta se desencontrou com a amiga.
"Segundo essa colega, na hora de voltar para o Assentamento, elas se desencontraram e, desde então, Samanta não apareceu mais", disse Jocilene.
Ainda segundo a tia, a família apenas teve conhecimento do desaparecimento de Samanta no dia 25 de março, uma segunda-feira. Isso porque, de acordo com Jocilene, a adolescente, em algumas sextas-feiras, tinha o costume de ir para a casa de uma prima em São João do Sobrado.
"Pensamos que ela estava na casa dessa prima, mas deu segunda-feira e ela não apareceu. Foi aí que começamos a ficar preocupados", acrescentou. 
À reportagem, Jocilene ainda informou que Samanta saiu da casa dos avós apenas com a roupa do corpo, sem documentos e celular. 

Você viu?

Caso você tenha alguma notícia sobre o paradeiro de Samanta, basta entrar em contato com as tias do adolescente, pelos números 27 99935-4272 (Jocilene) ou 27 99773-6771 (Jocimara). 
A família também informou que registrou boletim de ocorrência junto à Polícia Civil. A reportagem procurou a corporação, informando o nome da desaparecida e a cidade do fato. Apesar disso, a assessoria da Polícia Civil disse, em nota, que apenas tem acesso ao andamento do caso perante a apresentação do número do boletim.
O titular da Delegacia de Polícia de Pinheiros, delegado Eduardo Motta, que informou que as investigações estão em andamento, porém, até o momento, Samanta não foi localizada. 

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