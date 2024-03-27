Família busca por parente que desapareceu após sequestro em São Mateus

Família busca por homem que desapareceu após sequestro em São Mateus Crédito: Arquivo pessoal

Há quase 20 dias, familiares de William de Souza dos Santos, de 28 anos, buscam por notícias sobre o paradeiro do ajudante de pedreiro. Morador do bairro Liberdade, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo , o homem está desaparecido desde o dia 9 de março, quando, segundo a família, foi levado por quatro indivíduos que teriam invadido a casa do rapaz e o sequestrado. Desde então, ele não foi mais visto.

Em relato para a reportagem de A Gazeta, a mãe de William, Idalina Rangel de Souza, contou que o filho estava dentro de casa na companhia da namorada, quando os quatro suspeitos invadiram a residência.

"Era por volta das 5h [...]. A namorada dele me relatou que os dois estavam sentados, conversando, quando os homens 'meteram' o pé na porta e levaram só ele" Idalina Rangel de Souza - Mãe de William

Ainda segundo Idalina, a namorada de William disse à família que, no momento do sequestro, os suspeitos mandaram ela abaixar a cabeça. Consta no boletim de ocorrência registrado junto à Polícia Civil que William tentou correr, mas foi alcançado ao sair de casa. Os suspeitos ainda teriam dito: "Põe ele no carro e vamos levá-lo!"

De acordo com a Polícia Civil, as investigações da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus estão em andamento, porém, até o momento, William não foi localizado. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do ajudante de pedreiro, pode entrar em contato por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.