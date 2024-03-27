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Dentro de casa

Família busca por parente que desapareceu após sequestro em São Mateus

William de Souza dos Santos, de 28 anos, está desaparecido desde o dia 9 de março, quando, segundo a família, foi levado por quatro indivíduos que teriam invadido a casa do rapaz e o sequestrado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2024 às 15:47

Publicado em 27 de Março de 2024 às 15:47

Família busca por homem que desapareceu após sequestro em São Mateus
Família busca por homem que desapareceu após sequestro em São Mateus Crédito: Arquivo pessoal
Há quase 20 dias, familiares de William de Souza dos Santos, de 28 anos, buscam por notícias sobre o paradeiro do ajudante de pedreiro. Morador do bairro Liberdade, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, o homem está desaparecido desde o dia 9 de março, quando, segundo a família, foi levado por quatro indivíduos que teriam invadido a casa do rapaz e o sequestrado. Desde então, ele não foi mais visto.
Em relato para a reportagem de A Gazeta, a mãe de William, Idalina Rangel de Souza, contou que o filho estava dentro de casa na companhia da namorada, quando os quatro suspeitos invadiram a residência. 
"Era por volta das 5h [...]. A namorada dele me relatou que os dois estavam sentados, conversando, quando os homens 'meteram' o pé na porta e levaram só ele"
Idalina Rangel de Souza - Mãe de William
Ainda segundo Idalina, a namorada de William disse à família que, no momento do sequestro, os suspeitos mandaram ela abaixar a cabeça. Consta no boletim de ocorrência registrado junto à Polícia Civil que William tentou correr, mas foi alcançado ao sair de casa. Os suspeitos ainda teriam dito: "Põe ele no carro e vamos levá-lo!"
De acordo com a Polícia Civil, as investigações da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus estão em andamento, porém, até o momento, William não foi localizado. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do ajudante de pedreiro, pode entrar em contato por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.
Outras informações também podem ser repassadas diretamente aos familiares, por meio do telefone da mãe de William, Idalina, no número (27) 99926-7678

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