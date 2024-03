Motorista de app desaparece e carro é achado com adolescentes em Vitória

Última mensagem enviada por Tiago para a esposa foi às 15h57 de sexta-feira (8); ele teria sido visto pela última vez na Avenida Fernando Ferrari, em frente à Ufes

O motorista de aplicativo Tiago da Silva Castilho, de 25 anos, está desaparecido desde a tarde da última sexta-feira (8), quando parou de informar sobre sua localização e não respondeu mais às mensagens e ligações enquanto trabalhava fazendo viagens em Vitória . Um boletim de ocorrência foi registrado informando sobre o desaparecimento do jovem. Na noite do último sábado (9), o carro utilizado por ele foi encontrado trafegando na Avenida Beira-Mar, no bairro Bento Ferreira, na Capital. Dois adolescentes de 17 anos estavam dentro do veículo.

Conforme boletim de ocorrência registrado pela esposa do motorista de aplicativo, a vendedora Janaina Domingos da Silva, Tiago dirigia um carro alugado e estava na rua trabalhando desde as 9h da manhã de sexta-feira (8). O jovem trabalha na função há três anos e, segundo a companheira, nada parecido com este desaparecimento havia ocorrido até agora. A última mensagem enviada por ele para a mulher foi às 15h57 de sexta (8). Depois disso, Janaina não conseguiu mais falar com o marido. Ele teria sido visto pela última vez na Avenida Fernando Ferrari, em frente à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).