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Sul do ES

Homem que desapareceu em rio de Castelo estava fugindo da polícia

Segundo policiais militares, homem desapareceu na tarde desta sexta-feira (16), após ser abordado pela guarnição no bairro Esplanada

Publicado em 17 de Fevereiro de 2024 às 09:13

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

17 fev 2024 às 09:13
homem que está desaparecido em um rio de Castelo, no Sul do Estado, pulou no afluente para fugir da polícia. Segundo informações da ocorrência registrada pela Polícia Militar, o suspeito desapareceu após uma abordagem no bairro Esplanada, não sendo mais encontrado.
De acordo com os policiais, durante a abordagem, o homem não obedeceu a ordem de parada dos militares, fugiu em uma bicicleta, e chegou a dar disparos contra a guarnição. Durante a fuga, o suspeito teria ainda jogado a arma e uma bolsa no Rio Castelo, pulando nele em seguida.
A ocorrência informa ainda que a equipe solicitou apoio do Corpo de Bombeiros para retirada do suspeito da água e também tentou socorrê-lo, mas não foi possível, pois o rio está com volume um alto de água devido às chuvas. O Corpo de Bombeiros e uma equipe de mergulho de Vitória atuaram nas buscas, mas, mesmo após uma hora de mergulho, não localizaram o homem.
De acordo com o relato dos militares, o procurado é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, além de ostentar com frequência armas de fogo nas redes sociais. 
O Corpo de Bombeiros informou que as equipes atuaram até o anoitecer e, devido à correnteza e à falta de luminosidade, as buscas foram suspensas à noite e seriam retomadas na manhã deste sábado (17). Familiares já foram informados sobre o ocorrido.
Em nota atualizada, no fim da tarde deste sábado (17), o Corpo de Bombeiros informou que os trabalhos foram realizados pela equipe do Posto Avanço de Bombeiros (PAB) de Castelo, que utilizaram um bote para vasculhar todo o perímetro do rio, percorrendo, aproximadamente, três quilômetros. Entretanto, o homem não foi localizado. As buscas terão continuidade no domingo (18).

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