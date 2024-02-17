Homem que desapareceu em rio de Castelo estava fugindo da polícia

homem que está desaparecido em um rio de Castelo, no Sul do Estado, pulou no afluente para fugir da polícia. Segundo informações da ocorrência registrada pela Polícia Militar, o suspeito desapareceu após uma abordagem no bairro Esplanada, não sendo mais encontrado.

De acordo com os policiais, durante a abordagem, o homem não obedeceu a ordem de parada dos militares, fugiu em uma bicicleta, e chegou a dar disparos contra a guarnição. Durante a fuga, o suspeito teria ainda jogado a arma e uma bolsa no Rio Castelo, pulando nele em seguida.

A ocorrência informa ainda que a equipe solicitou apoio do Corpo de Bombeiros para retirada do suspeito da água e também tentou socorrê-lo, mas não foi possível, pois o rio está com volume um alto de água devido às chuvas. O Corpo de Bombeiros e uma equipe de mergulho de Vitória atuaram nas buscas, mas, mesmo após uma hora de mergulho, não localizaram o homem.

De acordo com o relato dos militares, o procurado é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, além de ostentar com frequência armas de fogo nas redes sociais.

O Corpo de Bombeiros informou que as equipes atuaram até o anoitecer e, devido à correnteza e à falta de luminosidade, as buscas foram suspensas à noite e seriam retomadas na manhã deste sábado (17). Familiares já foram informados sobre o ocorrido.